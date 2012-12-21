金砖国家: 12月20日股汇市收盘纵览

路透12月21日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月20日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 跌0.05%,收报1,052.68点.

中国股市:沪综指周四收升至逾四个月新高,盘中走势震荡,因当前超买行情下市场有震荡巩固需求.不过,受光伏发展新政激励,今日新能源板块涨幅居前.沪综指 收报2,168.239点,涨6.114点或0.28%,此前高点为今年8月10日的2,168.814点.上海A股今日成交为亿800元人民币,上日为757亿元.

香港股市:守住17个月高点,汇丰控股和渣打的强劲表现盖过了中资银行股的疲弱.恒生指数 收盘涨0.2%,报22,659.8点,逆转早盘跌幅并保持在去年8月1日以来的高点.恒生国企指数 收跌0.3%.

中国汇市:人民币兑美元即期汇率 收盘较昨日微涨1bp(基点),无视中间价逆转此前连三天走高态势.交易员称,虽然年底前的购汇力量似有加强,但整体而言结汇仍占据上风.境内美元人民币一年期掉期 升水报1,360点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3662元.

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印度股市:在获利了结的打压下走低,塔塔汽车等汽车类股领跌,此外Adani集团股价亦受挫,此前则因古吉拉特邦首席部长Narendra Modi将赢得第四任期的预期而上扬.指标BSE指数 跌0.11%,或22.08点,收报19,453.92点,周三则创下近两周收盘高位.

印度汇市:卢比七个交易日来第六天下挫,在全球避险意愿重燃之际,石油精炼商和黄金进口商大量买进美元继续压低卢比.卢比兑美元 收盘报54.8450/8550,上日收盘报54.55/56,盘中交投于54.6450至54.91. ==============================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收升至1,528.820点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收涨1.07%至810.26点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 涨0.17%报30.6625;卢布兑欧元 涨0.34%,报40.6655. ==============================================================

巴西股市:升至13周高位,因市场预计巴西将继续出台刺激举措,并押注美国预算谈判将得到很好的解决.圣保罗交易所Bovespa指数 涨0.46%,报61,276.12点,为连续第三天上扬,且收在9月底以来最高水准,因巴西银行 涨3.3%.

巴西汇市:为在年底向市场提供美元流动性,巴西央行通过回购协议在现汇市场抛售了20亿美元,从而提振巴西雷亚尔兑美元 上涨0.32%,至2.0625. ==============================================================

南非股市:再创纪录收盘高位,因投资者重新青睐近几日下挫的FirstRand 等银行股.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.21%,报34,797.93点,为纪录收盘高位.综合指数 收涨0.14%,报39,220.96点,亦为纪录收盘高位.