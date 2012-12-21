《中国报摘》--中国证券报12月21日

* 头版头条:

--市场人士普遍预期,中国财政部明年有望划拨100亿元资金对农村专业合作社进行扶持,基本思路是在坚持农户作为农业生产经营主体的基础上,创新发展专业大户等生产经营形式.

* 其他:

--证监会正式发布新规,取消了此前境外上市需"净资本不少于4亿元、过去一年税后利润不少于6,000万元人民币、筹资额不少于5000万美元"等硬门槛,进一步放宽了境内企业境外发行股票和上市的条件,并简化审核程序.

--记者获悉,证监会已于近日批准郑州商品交易所开展油菜籽期货和菜籽粕期货交易.

--记者获悉,继国土部发布多项措施稳定土地市场外,近日住建部也针对房地产市场走势展开调研.业内人士表示,进入11月后,楼市反弹势头明显,不排除相关部门出台新调控政策的可能性.

--财政部部长谢旭人表示,明年将加快推进"营改增"试点工作,抓紧研究交通运输业和部分现代服务业在全国试点的方案,适时将邮电通信、铁路运输、建筑安装等行业纳入试点范围.

--发改委公布4个已核准的风电工程项目,总投资额约570亿元,总装机容量680万千瓦.

--中国人大财经委副主任委员吴晓灵透露,VC/PE最终未纳入《证券投资基金法（修订草案)》三审审议稿的监管范围.