《台湾报摘》--工商时报12月21日

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
* 头版头条:
--受惠苹果 新机上市,台湾11月外销订单金额达407.3亿美元,创下历年新高,年增率达11.1%.经济部推估,12月接单水准可望在390-400亿美元间,全年接单至少4,406亿美元,年增1%,再度刷新历史纪录.
* 其他:
--金管会振兴股市方案出炉,金管会主委陈裕璋昨日表示,将分三大面向启动,包括扩大资本市场版图、增加交易筹码及参与者、与活络交易动能等三管齐下.陈裕璋说,"方案不仅活络交易量,而是整体、长远的发展计画."
--液晶面板备货旺季告一段落,也让连续四个月上涨的电视面板涨势告终.WitsView指出,12月下旬电视面板价格持平,明年第一季可能开始松动,不过第四季资讯设备用面板需求不振,因此监视器面板价格在12月下旬开始走跌,跌幅约1-2%,至于笔记型电脑面板跌势不止,下旬报价再跌0.5-1%.
--金管会表示,企业在国际金融业务分行(OBU)发行人民币债券的课税问题,取得财政部同意,如企业打算在OBU发人民币债,被财政部认为是企业给付利息,投资人必须就源扣缴15%税率,目前已解决,财政部同意若是在OBU发的外币债券即可免税.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。