《台湾报摘》--工商时报12月21日

* 头版头条:

--受惠苹果 新机上市,台湾11月外销订单金额达407.3亿美元,创下历年新高,年增率达11.1%.经济部推估,12月接单水准可望在390-400亿美元间,全年接单至少4,406亿美元,年增1%,再度刷新历史纪录.

* 其他:

--金管会振兴股市方案出炉,金管会主委陈裕璋昨日表示,将分三大面向启动,包括扩大资本市场版图、增加交易筹码及参与者、与活络交易动能等三管齐下.陈裕璋说,"方案不仅活络交易量,而是整体、长远的发展计画."

--液晶面板备货旺季告一段落,也让连续四个月上涨的电视面板涨势告终.WitsView指出,12月下旬电视面板价格持平,明年第一季可能开始松动,不过第四季资讯设备用面板需求不振,因此监视器面板价格在12月下旬开始走跌,跌幅约1-2%,至于笔记型电脑面板跌势不止,下旬报价再跌0.5-1%.

--金管会表示,企业在国际金融业务分行(OBU)发行人民币债券的课税问题,取得财政部同意,如企业打算在OBU发人民币债,被财政部认为是企业给付利息,投资人必须就源扣缴15%税率,目前已解决,财政部同意若是在OBU发的外币债券即可免税.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.