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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 08:15 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月21日

路透香港12月21日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7495港元      )
                                                                                          
 美股道琼工业指数      周四收高59.75点,或0.45%,报13,311.72点.美国众议院议长贝纳(John Boehn
 er)称将继续努力以找到"财政悬崖"的解决方案.    
                                                                                          
 公司名称            ADR代码     收盘价   涨跌幅     成交量      ADR折合每股普通股 较港股
 溢价
                               (美元)    (%)                      (港元)          (%)    
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 公司名称            ADR代码     收盘价   涨跌幅     成交量    ADR折合每股普通股    较港股
 溢价
                               (美元)    (%)                     (港元)          (%)    
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 中海油                       218.080    0.73       7164            16.900       0.36
 中国铝业                      11.320   -1.82     138878             3.509       0.54
 中国移动                      58.470    1.19     244531            90.623       0.14
 中国人寿                      47.050    0.38      54939            24.308       0.65
 中石油                       142.560    1.40      16873            11.048       0.25
 中石化                       115.290    1.55      24564             8.934       0.73
 汇丰控股                      53.050    0.44     230374            82.222       0.70
 中电信                        56.070    1.43      28522             4.345       1.29
 中国联通                      15.800    0.06     136777            12.244       0.86
 兖州煤业                      16.700    0.00      45942            12.942       1.26
 华能国际                      36.720   -1.08      21622             7.114       0.48
 南方航空                      26.070    2.28       4331             4.041       1.01
 东方航空                      20.540   -0.58       6448             1.592     -50.10
 中芯国际                       2.420   -0.41      52271             0.375      -2.58
 
 
 (整理 李珊珊)

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