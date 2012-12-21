《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月21日

路透香港12月21日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7495港元 ) 美股道琼工业指数 周四收高59.75点,或0.45%,报13,311.72点.美国众议院议长贝纳(John Boehn er)称将继续努力以找到"财政悬崖"的解决方案. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股 溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股 溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 218.080 0.73 7164 16.900 0.36 中国铝业 11.320 -1.82 138878 3.509 0.54 中国移动 58.470 1.19 244531 90.623 0.14 中国人寿 47.050 0.38 54939 24.308 0.65 中石油 142.560 1.40 16873 11.048 0.25 中石化 115.290 1.55 24564 8.934 0.73 汇丰控股 53.050 0.44 230374 82.222 0.70 中电信 56.070 1.43 28522 4.345 1.29 中国联通 15.800 0.06 136777 12.244 0.86 兖州煤业 16.700 0.00 45942 12.942 1.26 华能国际 36.720 -1.08 21622 7.114 0.48 南方航空 26.070 2.28 4331 4.041 1.01 东方航空 20.540 -0.58 6448 1.592 -50.10 中芯国际 2.420 -0.41 52271 0.375 -2.58 (整理 李珊珊)