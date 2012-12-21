《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月21日

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透香港12月21日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7495港元 ) 美股道琼工业指数 周四收高59.75点,或0.45%,报13,311.72点.美国众议院议长贝纳(John Boehn er)称将继续努力以找到"财政悬崖"的解决方案. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股 溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股 溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 218.080 0.73 7164 16.900 0.36 中国铝业 11.320 -1.82 138878 3.509 0.54 中国移动 58.470 1.19 244531 90.623 0.14 中国人寿 47.050 0.38 54939 24.308 0.65 中石油 142.560 1.40 16873 11.048 0.25 中石化 115.290 1.55 24564 8.934 0.73 汇丰控股 53.050 0.44 230374 82.222 0.70 中电信 56.070 1.43 28522 4.345 1.29 中国联通 15.800 0.06 136777 12.244 0.86 兖州煤业 16.700 0.00 45942 12.942 1.26 华能国际 36.720 -1.08 21622 7.114 0.48 南方航空 26.070 2.28 4331 4.041 1.01 东方航空 20.540 -0.58 6448 1.592 -50.10 中芯国际 2.420 -0.41 52271 0.375 -2.58 (整理 李珊珊)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。