《台湾报摘》--经济日报12月21日

* 头版头条:

--台湾经济部公布11月外销订单金额为407.3亿美元,不仅优于预期,更创下历史新高,累计今年前11月外销订单也反转为正成长0.4%.经济部统计长林丽贞估算,全年外销订单将成长1%.

* 其他:

--台积电 吃苹果 订单消息又有最新进度,Bernstein Research分析师诺曼(Mark Newman)指出,苹果将等到台积电于2013年底导入20奈米制程技术之后,才会从三星 转单至台积电,产品可能是苹果介于A7与A8之间的中央处理器(CPU),名称可能叫A7X.

--金管会17日释出政策善意,愿循序开放保险业国外投资,寿险公会加速作业,今日将邀集主要提案公司讨论放宽国外不动产投资及外币传统保单免计入国外投资额度,争取明年上半年实施.

--金管会昨日宣布,银行承作供企业扩增生产能量厂房的放款,得不并入银行法第72条之2不动产放款上限30%计算,放款承作时间将追溯自今年1月1日,金管会银行局表示,如此将可空出300亿台币承作不动产放款,此举将扩大银行放款能量,并有助台商回台投资.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.