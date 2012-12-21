《台湾重要政经日程》--12月21日-2013年10月10日

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
==================今日重要政经消息=====================
12/21(五) --09:00 钱进人民币大商机论坛.
==================近期重要政经消息======================
12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补交易一日,金融市场开市. --14:00 财政部公布2013年发债计画. --08:30 11月季调后失业率.
12/24 --16:00 经济部公布11月工业生产指数年增率,上月初值为年增4.56%.
12/25 --16:10 台湾央行公布11月M2货币总计数年变动率.
12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 2013年 1/1(二) --金融市场休市一日.
1/4(五) --16:10 央行公布12月底外汇存底,上月为4,009.56亿美元的历史高位.
1/7(一) --08:30 主计总处公布12月消费者物价指数(CPI),上月为年增1.59%. --16:00 财政部公布12月海关出口和进口数据,11月分别较上年同期成长0.9%及0.1%.
1/21(一) *--6:00 经济部公布12月外销订单,上月年增11.1%.
2/11-2/15 --农历春节假期. 2/23 (六) --补行上班一日,金融市场开市. --16:20 央行公布第四季经常帐及国际收支数据,第三季经常帐顺差116.4亿美元. 2/28 (四) --228纪念日休假,金融市场休市. 4/4-4/5 --儿童节/民族扫墓节休市二日. 6/12(三) --端午节休市一日. 9/14(六) --弹性放假补行上班一日. 9/19-9/20 --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市. 10/10(四) --国庆日休市一日. (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。