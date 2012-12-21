香港个股: 国泰君安国际获社保基金等入股约5%,认购额1.87亿港元

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透香港12月21日 - 中国大型券商国泰君安证券旗下香港子公司--国泰君安国际 周五表示,全国社保基金等将以每股2.20港元,认购最多8,500万股,相当于扩大股份后的4.93%.
国泰君安于联交所发布公告指出,该认股价相当于停牌前价格2.66港元折让17.29%,总认购金额将为1.87亿港元.其股份将于今日复牌.
公告称,8,500万股中,社保基金将认购8,415.9万股,博时基金国际认购84.1万股.
国泰君安昨日下午1时起股份停牌,今日上午9点30分起恢复交易. (完)
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浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。