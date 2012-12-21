香港个股: 国泰君安国际获社保基金等入股约5%,认购额1.87亿港元

路透香港12月21日 - 中国大型券商国泰君安证券旗下香港子公司--国泰君安国际 周五表示,全国社保基金等将以每股2.20港元,认购最多8,500万股,相当于扩大股份后的4.93%.

国泰君安于联交所发布公告指出,该认股价相当于停牌前价格2.66港元折让17.29%,总认购金额将为1.87亿港元.其股份将于今日复牌.

公告称,8,500万股中,社保基金将认购8,415.9万股,博时基金国际认购84.1万股.

国泰君安昨日下午1时起股份停牌,今日上午9点30分起恢复交易. (完)

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