《香港报摘》--经济日报12月21日

* 要闻版头条:

--香港楼价高企不下令金管局紧盯银行资本风险.有消息指,金管局本月向十余间银行要求进行条件极辣的压力测试,列出三大极端假设:香港经济出现负增长、加息最少3厘,以及楼价连续两年下跌、每年跌幅最少三成.银行须审视三大负面假设同时出现下,对现时资本的影响.

* 其他:

--利邦 与意大利品牌Salvatore Ferragamo合营公司的独家分销协议届满在即,昨日公布向Ferragamo出售合营30%权益,作价2,555.3万美元(约1.99亿港元),料对利邦盈利带来负面影响.

--首只双币双股(即同时有人民币及港元计价的股份)--合和公路基建 人民币股票 挂牌快近两个月.中央证券指,散户由港元转人币股的申请渐增.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.