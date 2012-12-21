《香港报摘》--经济日报12月21日

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
* 要闻版头条:
--香港楼价高企不下令金管局紧盯银行资本风险.有消息指,金管局本月向十余间银行要求进行条件极辣的压力测试,列出三大极端假设:香港经济出现负增长、加息最少3厘,以及楼价连续两年下跌、每年跌幅最少三成.银行须审视三大负面假设同时出现下,对现时资本的影响.
* 其他:
--利邦 与意大利品牌Salvatore Ferragamo合营公司的独家分销协议届满在即,昨日公布向Ferragamo出售合营30%权益,作价2,555.3万美元(约1.99亿港元),料对利邦盈利带来负面影响.
--首只双币双股(即同时有人民币及港元计价的股份)--合和公路基建 人民币股票 挂牌快近两个月.中央证券指,散户由港元转人币股的申请渐增.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 李珊珊; 审校 张喜良)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。