《中国重要政经日程》--12月21日

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
============================今日重要政经日程=======================
12/21(五)
--2012第二届产业中国年会在北京召开. ============================近日重要政经日程=======================
12/22(六)
--2012中国能源战略高峰论坛在北京举行,至周日.
2013/1/5(六)
--CCTV证券资讯等主办的中国投资者大会2012在北京举行.
2013/5/9(四)
--亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 李文科; 审校)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。