重发-中国证券: 自明年起证监会对境内企业赴海外上市不再设立门槛

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
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路透北京12月21日 - 中国证监会周四发布新规明确,自明年起,在符合境外上市地上市条件基础上,企业可自主向证监会提出境外发行股票和上市申请,意味着对境内企业赴海外上市不再设立门槛.
对比证监会1999年7月发布的企业申请境外上市有关问题的通知,新规中不再要求境内企业境外发行需满足净资产不少于4亿元人民币;过去一年税后利润不少于6,000万元人民币,并有增长潜力.
此前规定并要求,按合理预期市盈率计算,企业筹资额不少于5,000万美元等.
上海证券报周五报导引述分析人士指出,《指引》的出台,将为境内中小企业赴境外上市提供更多便利,有利于缓解我国A股市场融资压力.
据中国证监会网站披露信息,目前已提交申请等待在沪深两市IPO的企业已达831家,业内估计募资总额超过五千亿元人民币.
此外,对于市场关注的"H股全流通"以及H股再融资效率问题,报导称,监管部门与有关方面进行了积极沟通并达成共识,H股公司可以自主选择是否界定为H股,"H股存量股份"问题将在企业境外上市过程中一并得到解决.(完)
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(发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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