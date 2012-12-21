联合国谴责伊朗、朝鲜和叙利亚侵犯人权

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国12月20日 - 联合国大会周四通过决议，分别谴责朝鲜、伊朗和叙利亚严重侵犯人权。这三个国家都反对相关决议，称决议被政治化。

针对叙利亚的决议由卡塔尔、沙特阿拉伯、美国、英国、法国和其他阿拉伯和西方国家共同提出，投票结果为135票赞成，12票反对，36票弃权。

针对伊朗的决议由加拿大起草，其他西方国家共同提出，投票结果为86票赞成，32票反对，65票弃权。针对朝鲜的决议也获得通过。

针对伊朗、朝鲜和缅甸的决议已经成为每年的例行公事，自去年开始叙利亚也被纳入其中。上个月，联合国第三委员会通过针对缅甸的决议草案，联合国大会对该决议的投票被延期。

决议进一步孤立了伊朗、朝鲜和叙利亚，加大了对他们的国际压力，但是没有法律效力。三个国家都积极游说，反对决议通过。

“我们怀疑，联合国大会的任何成员国是否可以宣称在其国内的人权问题上尽善尽美而不需要国际监督，”伊朗驻联合国代表Mohammad Khazaee对联合国大会表示。

“很遗憾，现行的人权监督体制为选择性、主观、片面和无效的做法打开了大门。”(完)