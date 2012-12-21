中国新债: 招行下周四将发117亿次级债,期限10年和15年--IFR

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透上海12月21日 - 据汤森路透旗下IFR报导，据悉，中国招商银行 总额不超过117亿元人民币（18.8亿美元）双品种次级债券已获中国人民银行最终发行批文。本期次级债将于下周四(27日)簿记建档发行。
接近交易人士表示，该期次级债分两个品种发行。其中，10年期（附第5年末发行人赎回权）为浮动利率品种（一年期定存利率基准）；15年期（附第10年末发行人赎回权）则将为固定利率品种。
中金公司将担任是次交易牵头主承销商，本期债项信用评级为AA+，发行人信用评级为AAA。
此前，招商银行计划发行至多230亿元人民币（36.4亿美元）次级债券，用以替换2013年9月到期的相同规模次级债券。
该行计划在2012年底前发行旧式次级债券，及／或在2013年底前发行符合中国银监会要求的新式二级资本债，上述两项合计金额将不超过230亿元。(完)
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(整理 张喜良; 审校 杨淑祯)
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