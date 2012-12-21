中国新债: 招行下周四将发117亿次级债,期限10年和15年--IFR

路透上海12月21日 - 据汤森路透旗下IFR报导，据悉，中国招商银行 总额不超过117亿元人民币（18.8亿美元）双品种次级债券已获中国人民银行最终发行批文。本期次级债将于下周四(27日)簿记建档发行。

接近交易人士表示，该期次级债分两个品种发行。其中，10年期（附第5年末发行人赎回权）为浮动利率品种（一年期定存利率基准）；15年期（附第10年末发行人赎回权）则将为固定利率品种。

中金公司将担任是次交易牵头主承销商，本期债项信用评级为AA+，发行人信用评级为AAA。

此前，招商银行计划发行至多230亿元人民币（36.4亿美元）次级债券，用以替换2013年9月到期的相同规模次级债券。

该行计划在2012年底前发行旧式次级债券，及／或在2013年底前发行符合中国银监会要求的新式二级资本债，上述两项合计金额将不超过230亿元。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)