《中国报摘》--其他报纸重要消息12月21日

**上海证券报**

--中国央行副行长李东荣透露,央行将继续创新和丰富货币政策工具,积极运用市场化的货币政策手段,提高货币政策的传导效率,着力优化信贷资源配置,保持合理的社会融资规模.同时,央行也将进一步完善金融宏观调控体系,健全逆周期的金融宏观审慎政策框架.优化货币政策目标体系,更加突出价格稳定目标,处理好促进经济增长保持物价稳定和防范金融风险的关系.

--中小企业集合债券市场上,又将爆发今年第三起信用风险事件.作为黑龙江省中小企业2010年第一期集合票据(10黑龙江SMECN1)的联合发行人之一,哈尔滨惠佳贝食品有限公司发布公告,由于公司现金流紧张,若无法按时足额向投资人偿付债券本息,届时将由担保及再担保公司代偿.

**21世纪经济报道**