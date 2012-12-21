《中国报摘》--其他报纸重要消息12月21日

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
**上海证券报**
--中国央行副行长李东荣透露,央行将继续创新和丰富货币政策工具,积极运用市场化的货币政策手段,提高货币政策的传导效率,着力优化信贷资源配置,保持合理的社会融资规模.同时,央行也将进一步完善金融宏观调控体系,健全逆周期的金融宏观审慎政策框架.优化货币政策目标体系,更加突出价格稳定目标,处理好促进经济增长保持物价稳定和防范金融风险的关系.
--中小企业集合债券市场上,又将爆发今年第三起信用风险事件.作为黑龙江省中小企业2010年第一期集合票据(10黑龙江SMECN1)的联合发行人之一,哈尔滨惠佳贝食品有限公司发布公告,由于公司现金流紧张,若无法按时足额向投资人偿付债券本息,届时将由担保及再担保公司代偿.
**21世纪经济报道**
--受困于融资难题,铁道部今年逐步开始放权城际铁路.温州城际铁路S1线已经开始向温州民间敞开融资15亿,固定年收益率为税前6%,而目前从温州个人手中募资2亿元,但目前尚无温州企业参与.(完) (整理 刘昕; 审校 杨淑祯)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。