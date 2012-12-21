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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 09:41 BJT

韩国已公布经济指标--2012/12/21

经济指标                          时间        最新数据          前月/前季数据           下次公布时间         预估值
                                                                                            (GMT时间)  
 国内生产总值(GDP)(q/q)          第三季           +0.1%  @-r             +0.3%  @-r                --             --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)          11月           +1.6%                  +2.1%                     --             --
 工业生产(m/m)                     10月           +0.6%  @-p             +0.7%  @-r          12月30日             --
 失业率                            11月            3.0%  @                3.0%  @                  --             --
 贸易收支(亿美元)                  11月          顺差44  r              顺差31  r              1月1日             --
 
 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
 
    参看全球经济数据相关资料,可点选           
    参看韩国经济数据相关资料,可点选

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