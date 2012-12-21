日本已公布经济指标--2012/12/21

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 -0.9% r +0.1% r 2月13日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.5% -0.4% 12月27日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 持平 +0.1% 12月27日 -- 工业生产(m/m) 10月 +1.6% r -4.1% r 12月27日 -- 失业率 10月 4.2% @ 4.2% @ 12月27日 -- 贸易收支(亿日圆) 11月 逆差9,534 逆差5,490 1月23日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 10月 -0.1% -0.9% 12月27日 -- 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完) 参看全球经济数据相关资料,可点选 参看日本经济数据相关资料,可点选
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。