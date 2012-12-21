中国新债: 广发行下周四将发45亿次级债,期限10年和15年--IFR

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透上海12月21日 - 据汤森路透旗下IFR报导，据悉，广发银行总额不超过45亿元人民币（7.22亿美元）双品种次级债券已获中国人民银行发行批文。本期债券将于下周四(27日）簿记建档发行。
接近交易人士表示，该期次级债初步预设15年期（附第10年末发行人赎回权）和10年期（附第5年末发行人赎回权）两个品种，目前还在等待人民银行最后的核准。
上述人士并表示，现在还有天津银行，北京农村商业银行等也在等最后发行批文，估计今天也能拿到。
广发银行已委任中信证券 和工商银行 担任是次交易联席主承销商，债项和发行人信用评级分别为AA+和AAA级。
广发银行曾于去年6月和9月发行两期总额50亿元10年期次级债。其中首期发行利率5.79%，第二期发行利率为6.30%。(完)
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(整理 张喜良; 审校 杨淑祯)
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