中国新债: 广发行下周四将发45亿次级债,期限10年和15年--IFR

路透上海12月21日 - 据汤森路透旗下IFR报导，据悉，广发银行总额不超过45亿元人民币（7.22亿美元）双品种次级债券已获中国人民银行发行批文。本期债券将于下周四(27日）簿记建档发行。

接近交易人士表示，该期次级债初步预设15年期（附第10年末发行人赎回权）和10年期（附第5年末发行人赎回权）两个品种，目前还在等待人民银行最后的核准。

上述人士并表示，现在还有天津银行，北京农村商业银行等也在等最后发行批文，估计今天也能拿到。

广发银行已委任中信证券 和工商银行 担任是次交易联席主承销商，债项和发行人信用评级分别为AA+和AAA级。

广发银行曾于去年6月和9月发行两期总额50亿元10年期次级债。其中首期发行利率5.79%，第二期发行利率为6.30%。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)