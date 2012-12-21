港报社评: 港交所应对市场转变须另辟蹊径--信报12月21日

为了抵销内地企业来港上市集资业务的减缩,港交所近年除了积极开拓海外市场,吸引海外企业来港上市集资外,也致力产品多元化发展.目前本港股市全球排名第7位,与居第4位的东京颇有距离.记得李小加出任港交所行政总裁后,为配合香港发展成为人民币离岸中心,曾经大力主张港交所进行市场改革,积极迈向发展成为3个中心:内地企业的首选海外集资中心、内地资本的首要海外投资中心和全方位的国际金融中心. 金融海啸后,由于内地积极推行财政政策和货币政策刺激经济,本港的确一度成为内地企业的首选海外集资中心,但今年内地加强宏观调控,强调稳中求进,经济显着放缓,海外热中投资中国热潮减退,内地企业来港上市集资活动亦相应收缩. 未来应该力发展的方向,反而是成为内地资本的首要海外投资中心,因为随内地股民对A股因戒惧而死心,本港股市无论企业质素、公司管治、派息政策、监管制度、资讯透明度以至价格,都远较内地股市有明显优势,足以吸引内地资本流入本港市场. 现时港交所已与上海交易所和深圳交易所签订协议,原则上同意成立合资公司 ,共同拓展业务.不过,中央批准在内地股市推出的港股ETF,规模至今仍然有限,对港股作用不大.反而近期海外大量流入的资金踊跃购买A股ETF,随即转换成人民币,回流内地,成为不少企业融资的活水. 即使目前本港银行结余已高达2,500亿元,港股的每日成交金额依然停留在500-600亿元的规模.至于成为全方位的国际金融中心,港交所已走出了第一步,就是收购伦敦金属交易所,是祸是福,当然只能留待事实证明. (A02)