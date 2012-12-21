港报社评: 港交所应对市场转变须另辟蹊径--信报12月21日

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
距离2012年终结只剩下5个交易日,港交所提前公布今年截至12月14日的一系列统计数据,反映业务大不如前.过去几年,港交所每年的上市集资总额一直位列全球首席,但随欧美经济显着萎缩,以及中国经济明显放缓,今年来港上市集资的公司数目也大幅下降.
为了抵销内地企业来港上市集资业务的减缩,港交所近年除了积极开拓海外市场,吸引海外企业来港上市集资外,也致力产品多元化发展.目前本港股市全球排名第7位,与居第4位的东京颇有距离.记得李小加出任港交所行政总裁后,为配合香港发展成为人民币离岸中心,曾经大力主张港交所进行市场改革,积极迈向发展成为3个中心:内地企业的首选海外集资中心、内地资本的首要海外投资中心和全方位的国际金融中心. 金融海啸后,由于内地积极推行财政政策和货币政策刺激经济,本港的确一度成为内地企业的首选海外集资中心,但今年内地加强宏观调控,强调稳中求进,经济显着放缓,海外热中投资中国热潮减退,内地企业来港上市集资活动亦相应收缩. 未来应该力发展的方向,反而是成为内地资本的首要海外投资中心,因为随内地股民对A股因戒惧而死心,本港股市无论企业质素、公司管治、派息政策、监管制度、资讯透明度以至价格,都远较内地股市有明显优势,足以吸引内地资本流入本港市场. 现时港交所已与上海交易所和深圳交易所签订协议,原则上同意成立合资公司 ,共同拓展业务.不过,中央批准在内地股市推出的港股ETF,规模至今仍然有限,对港股作用不大.反而近期海外大量流入的资金踊跃购买A股ETF,随即转换成人民币,回流内地,成为不少企业融资的活水. 即使目前本港银行结余已高达2,500亿元,港股的每日成交金额依然停留在500-600亿元的规模.至于成为全方位的国际金融中心,港交所已走出了第一步,就是收购伦敦金属交易所,是祸是福,当然只能留待事实证明. (A02)
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路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。