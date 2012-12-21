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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 11:51 BJT

中国货币市场: 主要回购利率止升转降,公开市场净投放平抑资金波动

路透北京12月21日 - 中国银行间市场周五早盘主要质押式回购利率 止升
转降,其中隔夜和14天期跌幅均约20个基点(bp),主要受惠于本周央行公开市场重现净投放,
对年底资金面波动起到平抑作用.
    
    交易人士表示,当前机构对跨年资金的需求仍较为明显,且呈现供不应求的格局.下周临
近年底时点,七天期回购品种也将成为跨年资金的品种之一,这或令该期限回购利率仍存上行
空间. 
   
    "今天毕竟比昨天松一点,短的供需比较均衡,不过跨年的需求还是比较多的,供给量比较
少,价格比较高."上海一券商交易员称.     
    
    年末渐行渐近本周资金面初现收紧,中国央行公开市场逆回购操作规模亦较前放量,最终
令本周再现净投放,规模达到920亿元人民币. 其中,周四进行的330亿元14天期逆
回购因元旦假期因素延至今日交收,此外,今日还有260亿元一年期央行票据到期.
    
    以下为主要货币市场利率报价:
    
     北京时间11:30              今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    ==========================================================
    
    质押式回购加权平均利率：    
    
 其中:隔夜<CN1DRP=CF    2.4273   2.6554    -22.81
 XS>                                     
 七天                   3.4132   3.4716     -5.84
 14天                   4.1572   4.3622    -20.50
    ==========================================================(完) 

 (发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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