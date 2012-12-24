《中国债券市场每日交易备忘》--12月24日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 一、新债招标: 中国国家开发银行40亿元人民币10年期发行人选择权(5+5)固息次级债簿记建档,利率申购区间4.6%-4.7% 国开行80亿元30年期发行人选择权(25+5)固息次级债簿记建档,利率申购区间5.2%-5.7% 国开行80亿元50年期发行人选择权(45+5)固息次级债簿记建档,利率申购区间5.4%-5.9% 宏图高科 3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),中行主承 河北建投集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),国开行和农行主承 宁波富邦控股集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),浙商银行和华夏银行主承 东风汽车 10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),工行和中信银行主承 伊泰B 10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),国开行主承 杭州中小企业5亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AAA),平安银行主承=============================== ============================================= 二、新债上市: 农业发展银行222.4亿元一年期固息债120419,票面利率3.3742% 湖州城投7亿元七年期固息债1280467,票面利率6.70% 山西兰花煤炭实业集团4亿元一年期短融041254066,票面利率5.18% 新疆天业集团4亿元一年期短融041255019,票面利率4.94% 中国城市建设控股集团15亿元一年期短融041265010,票面利率4.94% 窑街煤电集团1亿元一年期短融041264039,票面利率6.40% 北京首都公路发展集团30亿元一年期短融041261043,票面利率4.64% 湖南高速公路建设开发总公司20亿元一年期短融041260094,票面利率5.50% 天津武清区国资经营公司20亿元五年期中票1282550,票面利率6.40% 陕西电子信息集团4亿元五年期中票1282551,票面利率6.11% =========================================================================== 三、缴款: 国开行60亿元一年期固息增发债120245,发行价100.13元 国开行60亿元三年期固息增发债120246,发行价100.0502元 国开行70亿元五年期固息增发债120247,发行价99.9883元 国开行60亿元七年期固息增发债120248,发行价99.8908元 国开行50亿元10年期固息增发债120249,发行价99.76元 淮北建投控股集团18亿元六年期固息债1280469,票面利率6.68% 诸暨城投16亿元七年期固息债1280472,票面利率6.92% 愉悦家纺3亿元六年期投资人选择权(4+2)固息债1280473,票面利率7.15% 恒力集团9亿元一年期短融 深圳星期六投资控股1亿元一年期短融 昆明钢铁控股公司10亿元一年期短融 四川交通投资集团10亿元一年期短融 泸州兴泸投资集团15亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息: 大秦铁路 60亿元三年期中票0982167到期兑付,票面利率4.18% 国开行350亿元20年期固息金融债090224付息,票面利率4.70% 建行 200亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债090705付息,票面利率4.80% 天津滨海建投集团29亿元10年期固息债0980182付息,票面利率5.38% 铁岭公共资产投资公司15亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债0980183付息,票面利率7.15% 鞍山银行7亿元10年期发行选择权(5+5)固息次级债1120013付息,票面利率7.15% 本溪城建20亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180192付息,票面利率8.38% 新疆艾比湖农工商联合5.5亿元七年期投资人选择权(5+2)浮息(一年shibor基准)中票1182397付息,基本利差2. 56% 陕西交通建设50亿元三年期中票1182398付息,票面利率6.75% 民生银行 14亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债050801付息,票面利率3.68% 中国国际贸易中心10亿元10年期固息债058035付息,票面利率4.60% 财政部266.5亿元10年期固息国债080010付息,票面利率4.41% 大唐集团60亿元五年期中票0882033付息,票面利率3.90% 上海城投30亿元五年期中票0882034付息,票面利率3.95% 北京银行 65亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1020010付息,票面利率5.00% 重庆水利投资集团10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080170付息,票面利率5.80% 吴江发展15亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1080171付息,票面利率6.40% 财政部580亿元30年期固息国债110016付息,票面利率4.50% 广州地铁30亿元五年期中票1182399付息,票面利率5.15% 湖南晟通科技5亿元10年期固息债078088付息,票面利率6.48% 国开行150亿元20年期固息金融债080211付息,票面利率5.25% 进出口行100亿元五年期固息金融债080314付息,票面利率2.04% 国家电网163亿元七年期固息债0980184付息,票面利率4.80% 国家电网37亿元10年期固息债0980185付息,票面利率5.00% 海航集团13亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债0980186付息,票面利率7.60% 财政部280.1亿元10年期固息国债100019付息,票面利率3.41% 重庆南岸区城建10亿元七年期固息债1080172付息,票面利率6.29% 大连港集团19亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080173付息,票面利率4.80% 上海复星高科技集团11亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080174付息,票面利率6.00% 南京高新12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080175付息,票面利率6.40% 国开行26.1亿元七年期浮息金融债(三个月shibor基准)110217付息,基本利差-0.15% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证券报周一报导,监管层针对IPO(首次公开发行)排队企业的核查已经启动,此外,明年一季度监 管层将组织所有在审企业进行财务真实性核查,检查中问题严重者或将出局,在这些措施下,IPO排队企 业有望缩水. --国家信息中心预测部张茉楠撰文指出,面对全球货币宽松大潮,中国央行货币政策"向前进"和"向后退" 都不易,在这样进退维谷的大背景下,中国央行更易采取货币政策"稳中趋紧",而信贷政策"稳中偏松"的 政策组合. 国家统计局12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为0.5%) ============================================================================ 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 李宏薇/边竞; 审校 曹巍浩)