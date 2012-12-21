港报社评: 对张晓明的建言和期望--明报12月21日

原任国务院港澳办副主任张晓明来港任中联办主任,执行对港方针政策,会给香港带来怎样的局面,中央派遣张晓明来港,主持中联办,使得张晓明的角色和作用,聚焦更多目光.以张晓明的经历,对在港开展工作,他或许已经成竹在胸,就我们长期对香港事态的认知和了解,提出一些意见,供张晓明主任参考. 近年,特区政府的管治确实出现了困难,但是,困难的原因为何?中央加强介入就可以解决?这是断错症、落错药.董建华治港,虽然以失效告终,但是当时中央在港人心目中,声望甚高,因为港人知道中央只是协助香港渡过难关,并未干预香港内部事务. 曾荫权政府后期和梁振英政府管治的困难,体制结构畸形是主要因素,使政令难以推行.近年,特区政府处境更艰困,这与中联办介入香港事务有关.中联办介入甚至干预香港内部事务,使事态出现治丝益棼局面,强化介入和干预并不能解决施政困局.对张晓明主任在港工作,有以下2点建议. 一是必须不能抵触一国两制,于香港内部事务,绝对不应该插手,由特区政府自行处理.因为一国两制是国家对港人的承诺,基本法规定内部事务由港人治港处理,若中联办抵触了一国两制原则和基本法的安排,则香港社会不可能和谐,会影响特区政府的有效管治. 二是应该信任香港社会、信任港人.中央对香港事务的手愈伸愈长,实际上是对香港社会和港人不信任的体现,而加强控制香港,就触发港人对中央的不信任.只要有互信,很多问题就会自然解决. (A06)