港报社评: 房协居屋受捧,备后着防刺激楼市--星岛日报12月21日

绿悠雅苑是上届政府,提出可租可买的置安心资助房屋计画的产品,交由房协负责.政府换届后,政策转变,所有单位只供出售,申请者入息和资产限制比居屋只高少许,转售限制则与居屋看齐.官方宣传推介完全不提“置安心”3个字,刻意与当初可买可租的概念划清界. 当初单位是按照夹心中产租用水平设计,用料、质素胜传统居屋,又附送冷气机和炉具.单位现在仅以居屋价钱发售,吸引力大为加强.这个屋苑,2月底就会抽签,中签者满心欢喜之余,当局就要留意落空者的反应. 当局推出这个屋苑之外,下月还会推出5,000个免补地价转手的购买二手居屋配额,供市民申请,部分市民会2个计画都申请认购,增加中签机会,但是二手居屋用料不及今次的特种居屋新楼,部分市民对此情有独锺,超购程度将反映市场累积的购买力.如果当局确定供应会源源不绝,市民可以寄望于下一次.如果中签甚难,往后推出单位的时日和数目难料,就愈多市民会失望地重投私楼市场. 上届政府计画明年推出5,000个置安心单位,至今只有沙田一幅地确定,政府能否达标,市民心中没底.政府宜加快觅地和公布将来的推售计画,让落空的市民能心中踏实,以免产生与楼市降温背道而驰的后果. (A06)