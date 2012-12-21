港报社评: 房协居屋受捧,备后着防刺激楼市--星岛日报12月21日

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
由“置安心”摇身成为变种居屋的近千个单位,下星期5开始接受市民申请,预计反应踊跃,房屋协会估计申请认购会超额10倍.当局加快推出资助房屋,市民当然欢迎.当局跟要做的,是要防止落空者涌向私楼市场,令中小型住宅售价升温.
绿悠雅苑是上届政府,提出可租可买的置安心资助房屋计画的产品,交由房协负责.政府换届后,政策转变,所有单位只供出售,申请者入息和资产限制比居屋只高少许,转售限制则与居屋看齐.官方宣传推介完全不提“置安心”3个字,刻意与当初可买可租的概念划清界. 当初单位是按照夹心中产租用水平设计,用料、质素胜传统居屋,又附送冷气机和炉具.单位现在仅以居屋价钱发售,吸引力大为加强.这个屋苑,2月底就会抽签,中签者满心欢喜之余,当局就要留意落空者的反应. 当局推出这个屋苑之外,下月还会推出5,000个免补地价转手的购买二手居屋配额,供市民申请,部分市民会2个计画都申请认购,增加中签机会,但是二手居屋用料不及今次的特种居屋新楼,部分市民对此情有独锺,超购程度将反映市场累积的购买力.如果当局确定供应会源源不绝,市民可以寄望于下一次.如果中签甚难,往后推出单位的时日和数目难料,就愈多市民会失望地重投私楼市场. 上届政府计画明年推出5,000个置安心单位,至今只有沙田一幅地确定,政府能否达标,市民心中没底.政府宜加快觅地和公布将来的推售计画,让落空的市民能心中踏实,以免产生与楼市降温背道而驰的后果. (A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。