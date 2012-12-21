《汇市简讯》美元/日圆及欧元/日圆再度遭逢些许卖压

0110 GMT

* 美元/日圆及欧元/日圆在东京定盘后小跌,需求并不强烈.

* 多头再度削减仓位,在84.75及85.00前有沉重卖单.

* 美元/日圆跌离84.40/45至84.20/25,欧元/日圆则自111.75/80跌至111.20/25.

* 美元/日圆在当前水准附近有买单,在84.00下方可见庞大买单.