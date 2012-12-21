《汇市简讯》美元/日圆及欧元/日圆再度遭逢些许卖压

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
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* 美元/日圆及欧元/日圆在东京定盘后小跌,需求并不强烈.
* 多头再度削减仓位,在84.75及85.00前有沉重卖单.
* 美元/日圆跌离84.40/45至84.20/25,欧元/日圆则自111.75/80跌至111.20/25.
* 美元/日圆在当前水准附近有买单,在84.00下方可见庞大买单.
* 欧元/日圆在111.00前有买单伺机而出,其下亦有买单挂进. (完) (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。