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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 09:38 BJT

《汇市简讯》美元/日圆及欧元/日圆再度遭逢些许卖压

0110 GMT

* 美元/日圆及欧元/日圆在东京定盘后小跌,需求并不强烈.

* 多头再度削减仓位,在84.75及85.00前有沉重卖单.

* 美元/日圆跌离84.40/45至84.20/25,欧元/日圆则自111.75/80跌至111.20/25.

* 美元/日圆在当前水准附近有买单,在84.00下方可见庞大买单.

* 欧元/日圆在111.00前有买单伺机而出,其下亦有买单挂进. (完) (编译 龚芳; 审校 戴素萍)

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