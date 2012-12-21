港报社评: 汲取教训,公众利益勿挟持--文汇报12月21日

国泰劳资双方在劳工处斡旋下,就薪酬调整和工作安排通宵谈判,昨日终于达成协议,国泰空中服务员工会决定取消工业行动.协商对话是香港处理劳资分歧的优良传统,国泰劳资纷争在互谅互让下最终平息,值得肯定.不过,国泰工会应充分意识到连年把乘客和航运服务作为挟持谈判的筹码,一旦罢工不但损害香港整体利益和形象,而且会引起公愤.劳资双方应总结经验,汲取教训. 国泰劳资双方虽然在加薪幅度和工作安排上出现分歧,但仍能重开谈判,达成共识,体现了香港协商解决劳资问题的良好传统.不过,国泰工会多年来特别拣选圣诞和新年等航运高峰期,国泰工会争取权益无可厚非,却不应把乘客作为筹码.香港是国际航运枢纽,航空交通非常繁忙,航运服务水平位居全球前列.国泰为本港大型航空企业,工业行动势必造成严重影响,会导致机场和航线秩序出现混乱.国泰工会每年声言发起工潮后又在协商下平息,难免引起公众反感. 国泰过去多次大型工潮最终都能通过对话解决,双方除需珍惜协商传统,更要意识到不应利用香港整体利益作为胁迫解决纷争的筹码.国泰资方亦应汲取教训,提早和工会就薪酬福利谈判,避免劳资谈判不果时影响圣诞新年的旅客高峰期,同时更需提升管治文化,改善与工会的关系,以改进服务水平.现时香港仍然面对外围不稳定环境,双方更应以大局为重,避免工潮不断,损害香港整体利益. (A06)