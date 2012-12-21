中国期货: 证监会批准郑商所开展油菜籽和菜籽粕期货交易

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透上海12月21日 - 中国证监会公告称,已批准郑州商品交易所开展油菜籽期货和菜籽粕期货交易.按照相关规定,在各项准备工作就绪和相关程序履行完毕后,证监会将批准郑商所挂牌油菜籽期货和菜籽粕期货合约.
公告并称,郑商所已完成了油菜籽期货合约和菜籽粕期货合约的前期设计工作,确定了价格代表性强的合约标的,拟定了较为严格的交易、结算和交割制度,论证了保证金、涨跌停板和持仓限额制度等风险控制措施.
证监会表示,开展油菜籽、菜籽粕期货交易,可以与现有菜籽油期货形成较为完整的油菜籽产业链期货品种,健全市场价格形成机制,为种植农户及后续产业链企业提供规避价格波动,稳定生产经营的风险管理工具.
油菜籽和菜籽粕是中国油脂、饲料行业的重要原料.油菜籽是油脂加工的原料,其压榨后成品为菜籽油和菜籽粕,2011年以前中国一直是世界上最大的油菜籽生产国和消费国;国家统计局数据显示,2011年中国油菜籽产量为1,343万吨,仅次于加拿大.同时,中国是世界上最大的菜籽粕生产国和消费国,也是全球菜籽粕的主要进口国.
证监会副主席姜洋此前曾公开表示,国债期货上市准备工作已基本就绪,焦煤、油菜籽、菜籽粕期货已报国务院待批. (完)
详细内容请参看中国证监会网站(here） (发稿 刘昕; 审校 张喜良)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。