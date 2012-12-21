中国房地产: 楼市上涨苗头或促调控新政出台--报载

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京12月21日 - 近期房地产市场的异动已经引起决策层的关注.中国证券报周五报导称近日住建部已针对房地产市场走势展开调研,业内人士表示,不排除相关部门出台新调控政策的可能性.
报导援引业内人士表示,出于稳定楼市的目的,现有的多项调控手段可能延续至明年,作为长效手段之一的房产税试点也可能在明年扩围,未来的房地产市场将继续承受一定的政策压力.
"从全国层面看,如果房价保持目前的快速上行走势,不排除明年出台新的调控政策."上海易居房地产研究院副院长杨红旭表示.
路透根据中国国家统计局周二公布数据测算,11月70个大中城市新建住宅销售价格较上月上涨0.3%,较10月0.05%的环比涨幅明显扩大且为连续第六个月上升.新建商品住宅(不含保障性住房)价格环比上涨的城市也从上月的35个增至53个.
业内人士表示,全国楼市年末出现明显的"量价齐升"现象,这与2010年的局面有类似之处.如果反弹速度过快,不仅影响预期,也可能引发新的调控政策.
在市场热度较高的北京,地方政府部门本周已采取一系列措施.例如,叫停通过补缴社保来获得购房资格的做法,通报涉嫌"捂盘惜售"和"未取得预售许可之前收取费用"的项目,暂停某高价地块的出让.(完)
(发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
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