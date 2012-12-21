港报财经评论: 4G芯片生产,中移动开车--经济日报12月21日

4G芯片生产,中移动开车 /余少文 国企指数短期即使调整,料可守10,900点.而11月上客量不如人意的中国移动,有报道指TD芯片开始生产,有助加快中国内地明年推动4G步伐.中国内地股市昨日先跌后升,令国企指数调整幅度收窄,全日只跌35点或0.3%,收11,352点,成交额147亿港元,44%主板H股逆市上升,新能源概念股继续跑赢大市.而红筹指数升5点,收4,505点,成交额47亿港元,但不足30%成分股可以走高,主要是内房股和电讯股表现较佳而推高指数. 观察国指过去三个多月走势,国指于9月6日低见8,987点及回升至9月17日高见9,889点,上升902点.到9月26日低见9,585点,调整三分一才见底,然后升至11月2日高位10,900点,上升了1,315点后又开始调整,但今次调整时间和幅度较9月为大,跌至11月5日低见10,190点才结束调整,回调幅度约54%.至于由10,190点升至上日高位11,418点,上升1,228点,若然以0.382倍调整会跌至10,948点,如调整0.5倍则为10,804点.国指一旦调整及跌至这些水平,可以留意近日提及的强势股和政策股.仍然认为中资股可中长线持有,当然是看好中国内地经济状况,虽然中国经济工作会议没有公布明年经济目标,但中国内地媒体指中国对明年经济增长或定为7.5%,通胀会控制在3.5%以内,惟M2增速目标会是13%.有关解释是中国内地已有多种融资方式,银行信贷比例在下降,未来M2增速会适度放缓.相信中国可能希望社会融资量结构会更多元化,如增大企业债券比重等,惟相信对内银股的影响不会太大. 另外,中国移动 昨日公布11月上客量数字,3G上客量只有312万户,环比跌16%,但较去年同期升16%,由于10月3G上客量录得372万户的单月纪录高位后,11月出现回落是正常现象,惟令诧异是整体流动电话上客量只增加380万户,在过去七年资料中最低,较去年同期跌30%则是近三年最大跌幅,环比亦跌23%,似乎中国内地居民都以3G为主,故2G上客量急跌.可惜中移动的3G竞争力一直不及对手,市场占有率亦被对手侵蚀,如11月3G上客量中,中国联通 和中国电信 都录得环比上升,似乎中移动要加快推动4G,才有机会改善上客量.(010)