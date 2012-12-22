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货币新闻 | 2012年 12月 22日 星期六 08:33 BJT

台湾数据: 11月经季调失业率为4.27%,较上月下滑--主计总处

路透台北12月22日 - 台湾主计总处周六公布,11月经季节调整后失业率为4.27%,较上月的4.30%下滑.

11月未经季节调整的失业率亦为4.27%,上月是4.33%.(完)

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参看行政院主计总处公布的失业率资料,网址为(www.dgbas.gov.tw) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)

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