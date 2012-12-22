台湾数据: 11月经季调失业率为4.27%,较上月下滑--主计总处

更正-中国证券：沪深证交所周三两融余额增加17.2亿元，连续第三天上升

(更正，标题应为“周三”，非“周二”) 路透上海2月16日 - 中国股市沪综指周三收跌0.15%。沪深证交所融资融券余额当日增 加25.1亿元人民币，连续第三天上升；两市两融余额为8,928.1亿元，创下近四周来高点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 2/15 5,199.4 3,728.7 8,928.1 25.1 3,212.99 2/14 5,177.6 3,725.4 8,903.0 17.2 3,217.93 2/13