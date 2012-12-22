台湾数据: 11月经季调失业率为4.27%,较上月下滑--主计总处

全球金市：金价走高，因美元回吐涨幅
美国1月零售销售增幅超过预期，消费者价格录得近四年最大升幅，从而令美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月升息的预期升温。
路透台北12月22日 - 台湾主计总处周六公布,11月经季节调整后失业率为4.27%,较上月的4.30%下滑.
11月未经季节调整的失业率亦为4.27%,上月是4.33%.(完)
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参看行政院主计总处公布的失业率资料,网址为(www.dgbas.gov.tw) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
美国1月零售销售增幅超过预期，消费者价格录得近四年最大升幅，从而令美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月升息的预期升温。
(更正，标题应为“周三”，非“周二”) 路透上海2月16日 - 中国股市沪综指周三收跌0.15%。沪深证交所融资融券余额当日增 加25.1亿元人民币，连续第三天上升；两市两融余额为8,928.1亿元，创下近四周来高点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 2/15 5,199.4 3,728.7 8,928.1 25.1 3,212.99 2/14 5,177.6 3,725.4 8,903.0 17.2 3,217.93 2/13
路透上海2月16日 - 中国广东东阳光科技控股股份有限公司周三晚间公告称，拟以增发股份的方式收购同属实际控制人的宜昌东阳光长江药业股份有限公司 2.262亿股内资股，占后者50.04%股权，该笔股权资产作价32.2亿元人民币。