台湾汇市: 台币收盘持平,假期前夕市况转淡

* 价格区间变化极微 * 静待美国预算协商结果 * 明日价位料变化不大,交易量萎缩 路透台北12月21日 - 台币兑美元 周五收盘持于近期水准,变化极微.美国政府预算协商 突然陷入高度不确定性,令包括台股在内的亚股全面走跌,但台币反应不大,于极窄区间游走.虽然明 日台湾将因假期调整补行交易,但多数交易员将提前休假,实质需求的交易或小进小出,令市况平静无 波. 汇银人士指出,盘中传出美国财政协商生变后令台币稍稍走贬,但出口商美元卖压渐次出笼,有效 支撑台币止稳当前水位.一般预料,下周年底前最后一周交易,出口商的抛汇压力或渐次升高,但进口 商入场同样不疾不徐,加上外资小量进出,无特定方向,台币变化空间依旧受限. "现在美国财政悬崖问题已压过各种数据表现,下周就要看两党的谈判结果如何."一名本地银行 交易员说. 在海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,在美国传出政府预算协商陷入变化后,风险资 产遭到冷落,令今日美元/台币各天期换汇点折价有所收敛,出现部分美元空头回补,现货收盘时一个 月期折价回到5-6分左右. 美国国会共和党议员周四给该党领袖、众议院议长贝纳(John Boehner)一记重击,使后者在年末 "财政悬崖"谈判中谋求总统奥巴马作出更多让步的努力遭到失败.这场戏剧性的转变令避免财政悬崖 的努力陷入混乱.如果不能达成协议,明年初将自动启动的6,000亿美元节支增税举措可能将美国经济 拖入衰退. 此外,台股近日重陷整理,成交量同样再度缩减,对外汇市场影响不若此前,交易员料除非行政院 近期将推出的振兴股市方案能有新意,否则难以在明年新春之后重新吸引外资入场. 台湾金管会主委陈裕璋周四表示,向行政院提报的振兴股市方案,其中T股、台商回台上市部份牵 涉到两岸证券监理,望明年第一季启动两岸证券监理平台. 台股加权指数 周五收低0.99%报7,519.93点;外资及陆资今日在台股卖超66.44亿台币,连 续两天卖超. 新兴亚洲货币周五多数下跌,美国预算协议的不确定性加深,促使投资人削减高风险资产.[EMRG/ SGCN] 明日台湾补行交易日将公布11月失业率. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元报价 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 (亿美元) 台北外汇经纪公司 29.122 29.120 29.045-29.122 29.120 6.370 7.14 元太外汇经纪公司 29.051 29.043 29.046-29.059 29.059 3.075 2.72 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.060/-0.050 -0.085/-0.075 美元/台币六个月期 -0.335/-0.305 -0.355/-0.330 (完)