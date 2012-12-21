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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 16:59 BJT

台湾汇市: 台币收盘持平,假期前夕市况转淡

* 价格区间变化极微
    * 静待美国预算协商结果
    * 明日价位料变化不大,交易量萎缩

    路透台北12月21日 - 台币兑美元 周五收盘持于近期水准,变化极微.美国政府预算协商
突然陷入高度不确定性,令包括台股在内的亚股全面走跌,但台币反应不大,于极窄区间游走.虽然明
日台湾将因假期调整补行交易,但多数交易员将提前休假,实质需求的交易或小进小出,令市况平静无
波.
       
    汇银人士指出,盘中传出美国财政协商生变后令台币稍稍走贬,但出口商美元卖压渐次出笼,有效
支撑台币止稳当前水位.一般预料,下周年底前最后一周交易,出口商的抛汇压力或渐次升高,但进口
商入场同样不疾不徐,加上外资小量进出,无特定方向,台币变化空间依旧受限.
     
    "现在美国财政悬崖问题已压过各种数据表现,下周就要看两党的谈判结果如何."一名本地银行
交易员说.
             
    在海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,在美国传出政府预算协商陷入变化后,风险资
产遭到冷落,令今日美元/台币各天期换汇点折价有所收敛,出现部分美元空头回补,现货收盘时一个
月期折价回到5-6分左右.
    
    美国国会共和党议员周四给该党领袖、众议院议长贝纳(John Boehner)一记重击,使后者在年末
"财政悬崖"谈判中谋求总统奥巴马作出更多让步的努力遭到失败.这场戏剧性的转变令避免财政悬崖
的努力陷入混乱.如果不能达成协议,明年初将自动启动的6,000亿美元节支增税举措可能将美国经济
拖入衰退. 
    
    此外,台股近日重陷整理,成交量同样再度缩减,对外汇市场影响不若此前,交易员料除非行政院
近期将推出的振兴股市方案能有新意,否则难以在明年新春之后重新吸引外资入场.
    
    台湾金管会主委陈裕璋周四表示,向行政院提报的振兴股市方案,其中T股、台商回台上市部份牵
涉到两岸证券监理,望明年第一季启动两岸证券监理平台. 
                 
    台股加权指数 周五收低0.99%报7,519.93点;外资及陆资今日在台股卖超66.44亿台币,连
续两天卖超. 
                 
    新兴亚洲货币周五多数下跌,美国预算协议的不确定性加深,促使投资人削减高风险资产.[EMRG/
SGCN]
    
    明日台湾补行交易日将公布11月失业率.
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见 
      
            16:00  台币/美元报价   上日收盘        波动区间     开盘价    成交量   上日
                                                                        (亿美元)  
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