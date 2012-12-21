普京称世界末日在45亿年后

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科12月20日 - 俄罗斯总统普京对12月21日是“世界末日”的传言一点都不担心，因为他认为地球还还有45亿年寿命。
他对记者说：“我知道什么时候是世界末日，大约是45亿年以后吧。”他解释道，这是由于目前正处于太阳运行周期的中期，意味着到45亿年后太阳会变成白矮星。
他问道：“如果是不可避免的，那么有什么可害怕的呢？”
玛雅长历法于2012年12月21日结束，于是有人将这天解读为“世界末日”。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。