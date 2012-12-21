普京称世界末日在45亿年后

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科12月20日 - 俄罗斯总统普京对12月21日是“世界末日”的传言一点都不担心，因为他认为地球还还有45亿年寿命。

他对记者说：“我知道什么时候是世界末日，大约是45亿年以后吧。”他解释道，这是由于目前正处于太阳运行周期的中期，意味着到45亿年后太阳会变成白矮星。

他问道：“如果是不可避免的，那么有什么可害怕的呢？”

玛雅长历法于2012年12月21日结束，于是有人将这天解读为“世界末日”。(完)