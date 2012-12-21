中国新债: 乐山商业银行将于下周三发行至多5亿元固息次级债,期限10年

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京12月21日 - 中国乐山市商业银行股份有限公司周五公告称,将于下周三(26日),在银行间债市簿记建档发行不超过5亿元人民币固息次级债,期限为10年期.所募资金将用于充实附属资本.
刊登在中国债券信息网的公告称,是次新债在第五年末附发行人赎回权.经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体评级为A级,本期次级债券的评级为A-级.
该期次级债主承销商为中信证券 .发行期为12月26日-12月27日,起息日和缴款截止日同为12月27日.(完)
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(发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。