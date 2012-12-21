中国新债: 乐山商业银行将于下周三发行至多5亿元固息次级债,期限10年

路透北京12月21日 - 中国乐山市商业银行股份有限公司周五公告称,将于下周三(26日),在银行间债市簿记建档发行不超过5亿元人民币固息次级债,期限为10年期.所募资金将用于充实附属资本.

刊登在中国债券信息网的公告称,是次新债在第五年末附发行人赎回权.经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体评级为A级,本期次级债券的评级为A-级.

该期次级债主承销商为中信证券 .发行期为12月26日-12月27日,起息日和缴款截止日同为12月27日.(完)

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