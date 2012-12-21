台湾债市: 公债RP利率持稳,投信虽有赎回但不缺资金

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透台北12月21日 - 公债10天期附买回(RP)利率周五大致持稳.时序逐步迈向年底,投信不免面临被客户赎回的压力,但市场资金相当充裕,在调度不成问题下,对利率没有影响.
交易商表示,虽有部分投信被赎回,但也有投信还在找券,只能说客户的资金状况多缺不一.预料在央行适度宽松的货币政策未变下,年底的例行性需求关卡可顺利度过.
"紧缩的感觉还没开始,应该要到最后一天才会有."一证券商交易员说.
另一证券商交易员则表示,以目前资金宽松的状况预估,预料新历年后RP利率会有进一步下调的机会.
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%.(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。