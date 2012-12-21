台湾债市: 公债RP利率持稳,投信虽有赎回但不缺资金

路透台北12月21日 - 公债10天期附买回(RP)利率周五大致持稳.时序逐步迈向年底,投信不免面临被客户赎回的压力,但市场资金相当充裕,在调度不成问题下,对利率没有影响.

交易商表示,虽有部分投信被赎回,但也有投信还在找券,只能说客户的资金状况多缺不一.预料在央行适度宽松的货币政策未变下,年底的例行性需求关卡可顺利度过.

"紧缩的感觉还没开始,应该要到最后一天才会有."一证券商交易员说.

另一证券商交易员则表示,以目前资金宽松的状况预估,预料新历年后RP利率会有进一步下调的机会.