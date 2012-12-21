《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月21日

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ================================================================================== *遵义钛业 5 1 12 12/28簿记建档 上海银行 AA- 2013/01/04 01/05 ================================================================================== 宏图高科 6 3 12 12/24簿记建档 中国银行 AA- 12/25 12/26 ================================================================================= 河北建投集团 30 15 12 12/24簿记建档 国开行 AAA 12/25 12/27 农业银行 ================================================================================== 宁波富邦控股 6 2 12 12/24簿记建档 浙商银行 AA- 12/25 12/26 集团公司 华夏银行 ================================================================================== 中国国电集团 36 36 12 12/25簿记建档 上海银行 AAA 12/26 12/27 浙商银行 ================================================================================== 赣粤高速 7 7 12 12/25簿记建档 农业银行 AAA 12/26 12/27 ================================================================================== 广梅汕铁路 10 6 12 12/26簿记建档 建设银行 AA+ 12/27 12/28 有限责任公司 中国银行 ================================================================================== 玖龙纸业 7 7 12 12/26簿记建档 中国银行 AA 12/27 12/28 (重庆)公司 ================================================================================== 丹东港集团 38 10 12 12/27簿记建档 中信证券 AA 12/28 12/31 中信银行 ================================================================================== 亿利资源集团 24 12 12 12/27簿记建档 建设银行 AA 12/28 12/31 ================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ================================================================================== *武汉经济发展 8 4.5 5 12/26簿记建档 交通银行 AA 12/27 12/28 投资集团 ================================================================================== 东风汽车 25 10 3 12/24簿记建档 工商银行 AA+ 12/25 12/26 中信银行 ================================================================================== 伊泰B 35 10 5 12/24簿记建档 国开行 AA+ 12/25 12/26 ================================================================================== 大连德泰 20 20 3 12/25簿记建档 国开行 AA+ 12/26 12/27 控股公司 兴业银行 ================================================================================== 成都交通 21 10 5 12/25簿记建档 中信银行 AA+ 12/27 12/28 投资集团 ================================================================================== 中煤集团山西 17.5 8.5 5 12/25簿记建档 建设银行 AA+ 12/26 12/27 金海洋能源公司 ================================================================================== 天津旅游 6.5 0.5 3 12/26簿记建档 渤海银行 AA 12/27 12/28 控股集团 ================================================================================== 广州融捷投资 5 5 3 12/27簿记建档 建设银行 A+ 12/28 12/31 管理集团 ================================================================================== 广西玉柴 8 8 3 12/27簿记建档 国开行 AA 12/28 12/31 机器集团 民生银行 ================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *潍坊中小企业 6 6 3 12/28簿记建档 农业银行 AAA 1/4 1/5 (第四期) (中债信用增进投资股份有限公司提供担保) ============================================================================================= 杭州中小企业 5 5 3 12/24簿记建档 平安银行 AAA 12/25 12/26 (中债信用增进投资股份有限公司提供担保) ============================================================================================= 山东省临沂市 2.8 2.8 3 12/27簿记建档 浦发银行 AAA 12/28 12/31 中小企业 (中债信用增进投资股份有限公司提供担保) ============================================================================================= 江苏省淮安市 3.5 3.5 3 12/27簿记建档 南京银行 AAA 12/28 12/31 中小企业 (中债信用增进投资股份有限公司提供担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 新乡中小企业 2.7 2.7 3 12/26簿记建档 建设银行 AAA 12/27 12/28 (中债信用增进投资股份有限公司提供担保) ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) (整理 曹巍浩; 审校 刘昕/李宏薇)
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即