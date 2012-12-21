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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 16:19 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月21日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人     注册金额  拟发规模   期限     发行日      主承销商  主体评级   起息日   上市日 
            (亿元)   (亿元)    (月)                                (缴款日) 
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 暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人   注册金额  拟发规模  期限      发行日     主承销商  主体评级  起息日   上市日 
          (亿元)   (亿元)  (月)                                 (缴款日) 
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*遵义钛业     5       1     12    12/28簿记建档  上海银行    AA- 2013/01/04 01/05
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宏图高科      6       3     12    12/24簿记建档  中国银行    AA-   12/25    12/26
                                     
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河北建投集团  30      15     12    12/24簿记建档  国开行     AAA    12/25   12/27
                                              农业银行
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宁波富邦控股   6       2     12    12/24簿记建档  浙商银行    AA-    12/25   12/26
集团公司                                        华夏银行
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中国国电集团  36      36     12    12/25簿记建档  上海银行   AAA     12/26   12/27
                                               浙商银行
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赣粤高速      7       7     12    12/25簿记建档   农业银行   AAA    12/26    12/27
 
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广梅汕铁路    10       6     12    12/26簿记建档  建设银行    AA+    12/27    12/28
有限责任公司                                     中国银行
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玖龙纸业      7        7     12    12/26簿记建档  中国银行    AA     12/27    12/28
(重庆)公司
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丹东港集团    38      10     12    12/27簿记建档  中信证券     AA    12/28    12/31
                                               中信银行
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亿利资源集团  24      12     12    12/27簿记建档  建设银行     AA    12/28    12/31
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   主体评级  起息日  上市日 
           (亿元)   (亿元)    (年)                                 (缴款日)         
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*武汉经济发展  8        4.5     5    12/26簿记建档  交通银行     AA     12/27   12/28
投资集团                                         
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东风汽车      25       10      3    12/24簿记建档  工商银行     AA+    12/25   12/26
                                     中信银行
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伊泰B        35       10       5   12/24簿记建档  国开行       AA+    12/25   12/26
 
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大连德泰      20       20      3    12/25簿记建档  国开行       AA+   12/26    12/27
控股公司                                          兴业银行   
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成都交通      21       10      5    12/25簿记建档  中信银行    AA+     12/27   12/28
投资集团                                             
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中煤集团山西  17.5      8.5     5    12/25簿记建档  建设银行    AA+     12/26  12/27
金海洋能源公司
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天津旅游       6.5     0.5     3    12/26簿记建档  渤海银行     AA     12/27   12/28
控股集团                                         
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广州融捷投资    5       5      3    12/27簿记建档  建设银行     A+     12/28   12/31
管理集团
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广西玉柴       8       8      3    12/27簿记建档  国开行      AA      12/28   12/31
机器集团                                        民生银行    
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人       注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级  起息日  上市日  
              (亿元)   (亿元)   (年)                                (缴款日) 
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*潍坊中小企业      6       6     3   12/28簿记建档 农业银行     AAA     1/4     1/5 
(第四期)                  (中债信用增进投资股份有限公司提供担保)
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杭州中小企业       5       5     3   12/24簿记建档 平安银行     AAA     12/25   12/26 
                   (中债信用增进投资股份有限公司提供担保)
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山东省临沂市      2.8     2.8    3   12/27簿记建档 浦发银行     AAA     12/28   12/31
中小企业            (中债信用增进投资股份有限公司提供担保)
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江苏省淮安市      3.5     3.5    3   12/27簿记建档 南京银行     AAA     12/28   12/31
中小企业            (中债信用增进投资股份有限公司提供担保)
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
            (亿元)   (亿元)   (年)                                 (缴款日)  
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新乡中小企业    2.7     2.7     3   12/26簿记建档  建设银行     AAA    12/27      12/28 
                   (中债信用增进投资股份有限公司提供担保)
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  注:*代表新增.(完)

 (整理 曹巍浩; 审校 刘昕/李宏薇)

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