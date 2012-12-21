香港已公布经济指标2012/12/21

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年 上年同月(季) % 按年% 2012年10月 零售值 +4.0 +9.4 +23.0 2012年10月 零售量 +3.6 +8.5 +15.0 2012年第三季 本地生产总值(GDP) +1.3 +1.2 +4.3 2012年11月 综合消费物价指数(CPI) +3.7* +3.8 +5.7 2012年11月 甲类消费物价指数(CPI A) +4.2* +4.3 +5.3 --------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12年9-11 12年8-10月 11年9-11月 3.4% 3.4% 3.4% --------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年10月 贸易赤字/盈余 -42.7 -45.2 -23.1 注: *为已经更新 ^经修订数据. (完)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。