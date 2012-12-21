中国汇市: 人民币早盘窄幅震荡后略走低,结售汇稍显均衡但交投沉闷

* 人民币即期早盘略走低

* 汇价窄幅震荡,交投显沉闷

* 年底购汇逐步上升,结售汇稍显均衡

路透北京12月21日 - 人民币兑美元即期 周五早盘跟随中间价微跌.结售汇力量更显均衡,价位在不到20点子的范围内窄幅波动.交易员称临近年底客盘购汇量逐渐上升,净结汇格局料有变化,人民币有可能在振荡中稍微走低.

上海一外资行交易员表示,今天客盘购汇稍多,整体上看结售汇稍显均衡.但交易显得较为沉闷,"看下午会不会有大的客盘出来吧.年底一般会有集中购汇出来,我估计即期会走到6.24左右."

北京时间12:06,人民币兑美元即期报6.2307元,上日收报6.2302元.今日人民币兑美元中间价 为6.2881元,上日中间价为6.2877元.

人民币即期市场在10月底起陷入涨停僵局,并持续逾一个月,但随后大行出手购汇以平衡市场,令交投渐趋活跃,且上周至今已连续数日未触及人民币波幅区间上限,美元流动性陷阱随之化解,监管层亦由此确立让市场来决定价格的监管思路.

上周以来,随着人民币外汇即期市场流动性逐步恢复正常,外汇拆借市场此前需求疲软的局势也有改善,但供给仍显清淡,这使得各期限拆借利率均呈现上升.

东京汇市欧元兑美元 下跌0.3%,报1.3208美元,从周三在EBS电子盘中触及的八个月高位1.33085美元处回落.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3212/52,上日尾盘为6.3130.

北京时间12:06,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2169/96元,上一交易日尾盘报6.2140元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)