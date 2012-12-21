日本个股: 台湾银行家因涉嫌参与奥林巴斯假账案在美国被捕

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透12月20日 - 台湾银行家Chan Ming Fon周四在美国洛杉矶被捕,罪名是在奥林巴斯 假账案中协助变卖了数以亿计美元资产.
Chan Ming Fon是旅居新加坡的台湾公民.美国当局称,他将于周四出庭接受洛杉矶联邦法庭审讯.此案已递交纽约联邦法庭.
"被告直接参与了奥林巴斯数以亿计美元投资的秘密变卖清算.此后数年,他仍向审计人员谎报这些投资资产依然存在,隐瞒这项不法行为长达六年."美国联邦调查局(FBI)助理局长George Venizelos称.
Chan被控共谋汇款诈骗,这项罪名量刑最长可达20年.
法庭文件显示,奥林巴斯或旗下公司为此付给他1,000万美元酬劳.
检方称,Chan于2005年在开曼群岛注册成立SG Bond Plus Fund公司,并在2010年左右之前,向奥林巴斯的外审提供虚假和误导性文件,谎称为了奥林巴斯利益而将数以亿计美元资产存放在SG Bond公司.
而实际上,Chan已将这些资产转移到奥林巴斯在英属维京群岛注册成立的公司.
奥林巴斯拒绝置评.(完)
(编译 程琳; 审校 白云)
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