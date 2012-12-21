香港经济: 11月提交破产呈请宗数按月升9.1%,按年增16%

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透香港12月21日 - 香港破产管理署周五公布数据,今年11月份提交破产呈请书的数目为828宗,按月增加9.1%,按年则升16%.
根据该署刊载于网页(www.oro.gov.hk)的有关数据,11月份发出接管/破产令的数目为696宗,按月增加1.6%,按年升0.85%.
今年1-11月,提交破产呈请书的数目累计为7,553宗,比对去年同期增加2.7%.
香港今年9-11月的失业率持平于8-10月的3.4%,因临近年底前劳工需求增加,暂时稳定失业情况. 而政府对2012年香港的本地生产总值(GDP)预测增幅修订为1-2%.(完) 浏览香港经济相关新闻,请点选 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。