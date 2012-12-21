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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 12:10 BJT

更新版 1-中国货币市场: 主要回购利率止升转降,公开市场净投放平抑资金波动

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
    路透北京12月21日 - 中国银行间市场周五早盘主要质押式回购利率 止升
转降,其中隔夜和14天期跌幅均约20个基点(bp),主要受惠于本周央行公开市场重现净投放,
对年底资金面波动起到平抑作用.
    
    交易人士表示,当前机构对跨年资金的需求仍较为明显,且呈现供不应求的格局.下周临
近年底时点,七天期回购品种也将成为跨年资金的品种之一,这或令该期限回购利率仍存上行
空间. 
   
    "今天毕竟比昨天松一点,短的供需比较均衡,不过跨年的需求还是比较多的,供给量比较
少,价格比较高."上海一券商交易员称.     
    
    年末渐行渐近本周资金面初现收紧,中国央行公开市场逆回购操作规模亦较前放量,最终
令本周再现净投放,规模达到920亿元人民币. 其中,周四进行的330亿元14天期逆
回购因元旦假期因素延至今日交收,此外,今日还有260亿元一年期央行票据到期.
    
    以下为主要货币市场利率报价:
    
     北京时间11:57                今日(%)     上日(%)   变动(bp) 
    ==========================================================    
    质押式回购加权平均利率                                
    其中:隔夜                      2.4273     2.6554     -22.81
        七天                       3.4134     3.4716      -5.82
        14天                       4.1661     4.3622     -19.61
    上海证交所质押式回购利率                                   
    其中:隔夜                      6.7350     5.0150    +172.00
        七天                       4.9400     4.0650     +87.50
        14天                       4.8850     5.3600     -47.50
    回购定盘利率                                               
    其中:隔夜                      2.4695     2.7000     -23.05
        七天                       3.4700     3.4240      +4.60
        14天                       4.1500     4.4400     -29.00
    Shibor                                                     
    其中:隔夜                      2.4200     2.6380     -21.80
        七天                       3.3960     3.4500      -5.40
        三个月                     3.8832     3.8809      +0.23
    ===========================================================(完) 


 (发稿 康熙泽; 审校 张喜良/杨淑祯)

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