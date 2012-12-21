更新版 1-中国货币市场: 主要回购利率止升转降,公开市场净投放平抑资金波动

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价) 路透北京12月21日 - 中国银行间市场周五早盘主要质押式回购利率 止升 转降,其中隔夜和14天期跌幅均约20个基点(bp),主要受惠于本周央行公开市场重现净投放, 对年底资金面波动起到平抑作用. 交易人士表示,当前机构对跨年资金的需求仍较为明显,且呈现供不应求的格局.下周临 近年底时点,七天期回购品种也将成为跨年资金的品种之一,这或令该期限回购利率仍存上行 空间. "今天毕竟比昨天松一点,短的供需比较均衡,不过跨年的需求还是比较多的,供给量比较 少,价格比较高."上海一券商交易员称. 年末渐行渐近本周资金面初现收紧,中国央行公开市场逆回购操作规模亦较前放量,最终 令本周再现净投放,规模达到920亿元人民币. 其中,周四进行的330亿元14天期逆 回购因元旦假期因素延至今日交收,此外,今日还有260亿元一年期央行票据到期. 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:57 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ========================================================== 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.4273 2.6554 -22.81 七天 3.4134 3.4716 -5.82 14天 4.1661 4.3622 -19.61 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 6.7350 5.0150 +172.00 七天 4.9400 4.0650 +87.50 14天 4.8850 5.3600 -47.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.4695 2.7000 -23.05 七天 3.4700 3.4240 +4.60 14天 4.1500 4.4400 -29.00 Shibor 其中:隔夜 2.4200 2.6380 -21.80 七天 3.3960 3.4500 -5.40 三个月 3.8832 3.8809 +0.23 ===========================================================(完) (发稿 康熙泽; 审校 张喜良/杨淑祯)