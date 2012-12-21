中国债市动态: 现券延续弱势盘整,年末将至机构多无心交投

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透上海12月21日 - 中国银行间债市周五早盘现券继续弱势盘整,收益率总体波动有限.因随着年末的渐近,机构多无心交投,市况较为清淡.
华北一银行交易员表示,早盘利率债波动不大."快年底了,大家都不怎么愿意做了."
资金方面,隔夜 和七天 回购加权利率止升转跌.虽然市场对跨年资金需求可能推升未来回购利率,但目前短期流动性情况仍较为平衡.
交投相对活跃,剩余期限约9.68年的固息国债120015券最新报价 为3.6000%/3.5850%,上日尾盘为3.5990%/3.5880%.(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。