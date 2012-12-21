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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 12:09 BJT

中国债市动态: 现券延续弱势盘整,年末将至机构多无心交投

路透上海12月21日 - 中国银行间债市周五早盘现券继续弱势盘整,收益率总体波动有限.因随着年末的渐近,机构多无心交投,市况较为清淡.

华北一银行交易员表示,早盘利率债波动不大."快年底了,大家都不怎么愿意做了."

资金方面,隔夜 和七天 回购加权利率止升转跌.虽然市场对跨年资金需求可能推升未来回购利率,但目前短期流动性情况仍较为平衡.

交投相对活跃,剩余期限约9.68年的固息国债120015券最新报价 为3.6000%/3.5850%,上日尾盘为3.5990%/3.5880%.(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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