版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 12:36 BJT

《汇市简讯》美元指数止跌反弹,受避险买盘提振

0346GMT
    * 美元指数走势图呈内包日线型态,亚洲时段受避险意愿提振反弹
    * 美元指数期货电子迷你合约挫跌1.6%,因美国共和党推迟针对财政
问题的B计划
    * 动能指标显示汇价底部形成,或将上涨
    * 若收于79.50上方,将上看11月/12月跌势的38.2%回档位79.94
    * 浏览图表,请点选(link.reuters.com/wyw74t)(完)
 
      *

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐