《汇市简讯》美元指数止跌反弹,受避险买盘提振

0346GMT * 美元指数走势图呈内包日线型态,亚洲时段受避险意愿提振反弹 * 美元指数期货电子迷你合约挫跌1.6%,因美国共和党推迟针对财政 问题的B计划 * 动能指标显示汇价底部形成,或将上涨 * 若收于79.50上方,将上看11月/12月跌势的38.2%回档位79.94 * 浏览图表,请点选(link.reuters.com/wyw74t)(完) *