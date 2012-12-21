《汇市简讯》美元指数止跌反弹,受避险买盘提振

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
0346GMT * 美元指数走势图呈内包日线型态,亚洲时段受避险意愿提振反弹 * 美元指数期货电子迷你合约挫跌1.6%,因美国共和党推迟针对财政 问题的B计划 * 动能指标显示汇价底部形成,或将上涨 * 若收于79.50上方,将上看11月/12月跌势的38.2%回档位79.94 * 浏览图表,请点选(link.reuters.com/wyw74t)(完) *
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。