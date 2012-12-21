表格: 德国1月GfK消费者信心指数降至逾一年低位5.6

全球贵金属：3月3日SPDR黄金持仓下降0.56%，或4.74吨
路透3月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust< GLD>称，周五其黄金持仓量下降0.56%至840.58吨，周四为845.32吨。 以盎司计算，黄金持仓量 从27,177,736.48盎司降至 27,025,371.53盎司。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
2013年1月 2012年12月 2012年1月 GfK消费者信心指数 5.6 5.8 5.7 消费者信心指数分项 2012年12月 2012年11月 2011年12月 购买意愿 20.1 29.4 27.4 收入预期 21.2 17.8 34.0 景气周期预期 -17.9 -14.6 -0.9 注:该消费者信心指数用于预测下个月实质民间消费的发展趋势. 该指数高于零表示民间消费较上年同期成长;低于零则表明消费较上 年同期下降. 据GfK,指数变动一个点,代表民间消费较上年同期变动0.1%.(完) 浏览德国数据相关新闻请点选,其他经济面新闻请点选[ ECI|MCE-CMN] (编译 杜明霞; 审校 艾茂林/程琳)
路透3月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust< GLD>称，周五其黄金持仓量下降0.56%至840.58吨，周四为845.32吨。 以盎司计算，黄金持仓量 从27,177,736.48盎司降至 27,025,371.53盎司。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。