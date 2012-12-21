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货币新闻 | 2012年 12月 21日 星期五 15:21 BJT

表格: 德国1月GfK消费者信心指数降至逾一年低位5.6

2013年1月   2012年12月  2012年1月
 GfK消费者信心指数   5.6         5.8         5.7
                                             
 消费者信心指数分项  2012年12月  2012年11月  2011年12月
                                             
     购买意愿        20.1        29.4        27.4 
                                             
     收入预期        21.2        17.8        34.0 
                                             
     景气周期预期    -17.9       -14.6       -0.9 
                                             
    
    注:该消费者信心指数用于预测下个月实质民间消费的发展趋势.
    
    该指数高于零表示民间消费较上年同期成长;低于零则表明消费较上
年同期下降.

    据GfK,指数变动一个点,代表民间消费较上年同期变动0.1%.(完)

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 (编译 杜明霞; 审校 艾茂林/程琳)

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