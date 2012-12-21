中国食品: 上海监管部门称对美国百胜集团鸡类产品抗生素超标进行调查

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透上海12月21日 - 在美国百胜集团(Yum Brands) 旗下肯德基在中国爆出曾使用抗生素超标的鸡类产品后,上海市食品药品监督管理局表示,若相关检测结果显示其存在违反《食品安全法》的情况,有关监管部门将采取最严厉的处罚.
此前本地媒体曾报导,百胜集团旗下餐饮品牌--肯德基曾自检发现来自山东六和集团的鸡肉抗生素超标,但未知会公众.
刊登在上海市食品药品监督管理局网站的调查通报称,2010-2011年,百胜咨询(上海)有限公司委托市食药检所检测的样品中,有山东六和集团鸡类产品19批,经检验有8批产品抗生素残留不合格,检测结果均以检测报告的形式报给百胜集团.而今年8月以来,百胜集团未再进山东六和集团鸡类产品.
通报并引述市食安办相关负责人表示,对百胜集团收到自检样品有不合格的报告后,是否按照《食品安全法》规定,及时采取相应措施,将做进一步调查.若违反将从严处置;同时,对上海市食品药品检验所未将不合格信息及时向相关监管部门报告,也将进一步追查,并实施问责.
自12月18日中国中央电视台(CCTV)曝光一些位于山东省的家禽供应商,通过喂食抗生素和激素来加快鸡的生长速度后,百胜集团股票已下跌4%.
路透未能即时从百胜中国官方获得相应评论.
作为麦当劳 的竞争对手,百胜集团 旗下各品牌,如肯德基、必胜客、东方既白及小肥羊等,在中国共有约4,500家店.中国市场已是百胜公司营收的最大贡献地区.(完)
参看详情,可点选上海市食品药品监督管理局网站(here) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即