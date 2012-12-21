表格: 英国第三季GDP按季增0.9%,为2007年同期来最大增幅

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
GDP数值如下(经季节调整,指数基期2008年,括弧内为先前估计值):
第三季 第二季
较前季% 0.9* (1.0) -0.4 (-0.4)
较上年同期% 0.0 (-0.1) -0.3 (-0.5)
较前季(%) 较上年同期(%)
市场预估 1.0 -0.1
GDP平减指数
较前季% 0.8 (0.3) 0.1 (1.4)
较上年同期% 2.2 (2.9) 1.8 (2.7)
产出数据
较前季(%) 较上年同期(%)
农林渔业 4.2 (2.1) 0.1 (-5.1)
矿业/采掘(含石油) 2.1 (2.9) -6.4 (-6.1)
制造业 0.7 (0.9) -1.5 (-0.9)
电力,燃气及蒸汽等 -2.2 (-2.8) -1.1 (-0.6)
供水及排水 2.6 (2.3) 1.3 (0.4)
总生产 0.7** (0.9) -1.8 (-1.4)
建筑业 -2.5 (-2.6) -11.2 (-10.9)
服务行业
物流,旅店,餐饮 1.9 (2.0) 1.5 (1.4)
交通通讯 0.2 (0.6) -1.4 (-0.6)
商业,服务和金融 0.9 (1.0) 0.9 (1.0)
政府及其它服务 1.6 (1.6) 2.8 (2.5)
服务业总计 1.2***(1.3) 1.3 (1.3)
* 为2007年第三季以来最大按季增幅
** 为2010年第二季以来最大按季增长
*** 为2007年第三季以来最大按季增长 (完) 浏览英国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选
(编译 丁琦; 审校 艾茂林/程琳)
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