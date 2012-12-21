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货币新闻 | 2012年 12月 21日 星期五 17:53 BJT

表格: 英国第三季GDP按季增0.9%,为2007年同期来最大增幅

GDP数值如下(经季节调整,指数基期2008年,括弧内为先前估计值):

第三季 第二季

较前季% 0.9* (1.0) -0.4 (-0.4)

较上年同期% 0.0 (-0.1) -0.3 (-0.5)

较前季(%) 较上年同期(%)

市场预估 1.0 -0.1

GDP平减指数

较前季% 0.8 (0.3) 0.1 (1.4)

较上年同期% 2.2 (2.9) 1.8 (2.7)

产出数据

较前季(%) 较上年同期(%)

农林渔业 4.2 (2.1) 0.1 (-5.1)

矿业/采掘(含石油) 2.1 (2.9) -6.4 (-6.1)

制造业 0.7 (0.9) -1.5 (-0.9)

电力,燃气及蒸汽等 -2.2 (-2.8) -1.1 (-0.6)

供水及排水 2.6 (2.3) 1.3 (0.4)

总生产 0.7** (0.9) -1.8 (-1.4)

建筑业 -2.5 (-2.6) -11.2 (-10.9)

服务行业

物流,旅店,餐饮 1.9 (2.0) 1.5 (1.4)

交通通讯 0.2 (0.6) -1.4 (-0.6)

商业,服务和金融 0.9 (1.0) 0.9 (1.0)

政府及其它服务 1.6 (1.6) 2.8 (2.5)

服务业总计 1.2***(1.3) 1.3 (1.3)

* 为2007年第三季以来最大按季增幅

** 为2010年第二季以来最大按季增长

*** 为2007年第三季以来最大按季增长 (完) 浏览英国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选

(编译 丁琦; 审校 艾茂林/程琳)

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