表格: 英国11月公共部门净借款为153.28亿英镑,高于市场预估

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透伦敦12月21日 - 英国国家统计局周五公布,11月政府收支数据如下: * 英国11月公共部门净借款为153.28亿英镑(预估为142亿英镑),上年同期为净借款141.63亿英镑 * 英国11月公共部门收支为盈余67.99亿英镑,上年同期为盈余42.72亿英镑
详细数据如下(单位为10亿英镑,除特别说明外正数表示短差,负数表示盈余):
2012年11月 2012年4/11月 2011年4/11月 公共部门净借款(PSNB) 15.328 50.057 65.312 公共部门收支短差(PSNCR) -6.799 -95.487 -32.462 (完) (编译 蔡美珍; 审校 程琳)
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。