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货币新闻 | 2012年 12月 21日 星期五 17:45 BJT

表格: 英国11月公共部门净借款为153.28亿英镑,高于市场预估

路透伦敦12月21日 - 英国国家统计局周五公布,11月政府收支数据如下: * 英国11月公共部门净借款为153.28亿英镑(预估为142亿英镑),上年同期为净借款141.63亿英镑 * 英国11月公共部门收支为盈余67.99亿英镑,上年同期为盈余42.72亿英镑

详细数据如下(单位为10亿英镑,除特别说明外正数表示短差,负数表示盈余):

2012年11月 2012年4/11月 2011年4/11月 公共部门净借款(PSNB) 15.328 50.057 65.312 公共部门收支短差(PSNCR) -6.799 -95.487 -32.462 (完) (编译 蔡美珍; 审校 程琳)

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