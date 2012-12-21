《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(12月17日-21日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 当周连续五天上涨,累计涨幅0.21%.继上周大行购汇打 破涨停僵局后,市场逐步恢复正常交投,周间疑似干预数量大为减少.结售汇相对稍显均衡,后 半周汇价在6.23元上下窄幅震荡.预计年底前购汇逐步加强将对美元形成支撑. 公开市场操作: * 年末渐行渐近本周资金面初现收紧,中国央行公开市场逆回购操作规模亦较前放量,最 终令本周再现净 投放,规模达到920亿元人民币,旨在满足机构对流动性的需求,维稳年前资 金面.业内人士并表示,尽管11月外汇占款意外减少,财政存款投放逐渐结束,面对春节假期或 将面临的资金面紧绷局面,但货币政策稳定基调难变,央行采用降准等手段可能性并不大,逆 回购仍是流动性供给的主要来源. 债市: * 银行间债市当周现券收益率弱势上探.中央经济工作会议明年政策定调符合机构判断, 然经济短期复苏预期常在,且资金面受年末存款争夺战的影响波动较大,清淡交投中,现券显 弱.部分机构将视下周资金等情况,决定布局明年初或存配置型行情的力度. 票据: * 中国票据市场转贴利率当周未改近期涨势,年底时点前各家机构忙于信贷规模调节,压 缩票据额度,以致出票压力相对重于收票压力.交易人士表示,预计下周转帖价格仍或维持上 行势头,但随着规模调整基本到位,走升空间料有限. 股市: * 中国股市 当周累计升0.1%,为连续第三周上涨.不过,周五则有所调整,因市场 在连续急涨后面临获利回吐压力.分析人士称,虽然大盘短线仍存震荡整固要求,后续走强仍 需量能持续放大支持,但短仍可平稳上行. 期市: * 沪铜当周连续下挫.因在此前连涨后,美国财政悬崖引发忧虑抑制升势,而且在该问题 解决前,金融市场料持续承压.与当期伦铜有涨有跌不同,沪铜本周走疲弱,主力4月期铜合约 周五收报56,780元,较上周五下跌1,150元. 黄金: * 黄金价格当周一路下探至四个月低点附近,并录得6月以来单周最大跌幅.除年末将至 投资者离市观望原因外,美国财政危机谈判久拖不决,亦令金价承压.上海期金主力6月合约周 五收报335.92元,较上周五下跌9.51元,或2.75%.(完) (整理 曹巍浩/康熙泽/尹嫄婷/李然/李宏薇; 审校)