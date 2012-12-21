中国票据市场: 转贴利率本周延续近期涨势,年底前机构忙于信贷规模调整

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透北京12月21日 - 中国票据市场转贴利率本周未改近期涨势,年底时点前各家机构忙于信贷规模调节,压缩票据额度,以致出票压力相对重于收票压力.交易人士表示,预计下周转帖价格仍或维持上行势头,但随着规模调整基本到位,走升空间料有限.
"(本周转贴利率)涨幅大概在20个bp(基点)."华东一银行交易员表示,"有一些直贴需求要贴进来,那么银行就想出掉(转贴),年底(信贷)规模超了所以想出."
上述交易员并预计,下周转帖利率可能还有一定的上行空间,不过考虑元旦逐渐临近,银行信贷规模调整渐近尾声,或限制利率上行空间.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 :
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
周五 5.2987/5.0501 5.4355/5.1585 5.9373/5.5947
上周五 5.2163/5.0102 5.3558/5.1175 5.8596/5.5416
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变动 +8.24bp/+3.99bp +7.97bp/+4.10bp +7.77bp/+5.31bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.
**逆回购报价下跌**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.4748%,较上周五有所下跌.
部分期限路透央票参考率 (%):
1个月 3个月
周五 2.8860/2.8200 2.9150/2.8540
上周五 2.8780/2.8160 2.9360/2.8770
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即