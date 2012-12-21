中国票据市场: 转贴利率本周延续近期涨势,年底前机构忙于信贷规模调整

路透北京12月21日 - 中国票据市场转贴利率本周未改近期涨势,年底时点前各家机构忙于信贷规模调节,压缩票据额度,以致出票压力相对重于收票压力.交易人士表示,预计下周转帖价格仍或维持上行势头,但随着规模调整基本到位,走升空间料有限.

"(本周转贴利率)涨幅大概在20个bp(基点)."华东一银行交易员表示,"有一些直贴需求要贴进来,那么银行就想出掉(转贴),年底(信贷)规模超了所以想出."

上述交易员并预计,下周转帖利率可能还有一定的上行空间,不过考虑元旦逐渐临近,银行信贷规模调整渐近尾声,或限制利率上行空间.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 :

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

周五 5.2987/5.0501 5.4355/5.1585 5.9373/5.5947

上周五 5.2163/5.0102 5.3558/5.1175 5.8596/5.5416

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变动 +8.24bp/+3.99bp +7.97bp/+4.10bp +7.77bp/+5.31bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价下跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.4748%,较上周五有所下跌.

部分期限路透央票参考率 (%):

1个月 3个月

周五 2.8860/2.8200 2.9150/2.8540

上周五 2.8780/2.8160 2.9360/2.8770