中国能源: 11月成品油表观消费2,141万吨,同比增5.2%--发改委

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京12月21日 - 中国国家发展和改革委员会周五公布,今年11月中国成品油表观消费量2,141万吨,同比增长5.2%.当月底国内成品油库存同比上升134万吨,较上月底增加51万吨.
刊登在发改委网站上的行业快报并显示,11月原油加工量为3,651万吨,同比增长5.8%,1-11月累计加工原油37,788万吨,同比增长1.7%;当月生产成品油2,251万吨,增长7.7%,前11月累计产量同比增长3.8%.
另外,11月天然气表观消费量136亿立方米,日均用气4.54亿立方米,增长15.1%;进口天然气约合38亿立方米,增长22.5%;国内产量98亿立方米,同比增长11.4%.
1-11月,天然气表观消费1,322亿立方米,增长14.7%,同期共进口天然气381亿立方米,增长36.7%,国内产量976亿立方米,同比增长6.8%.(完) (发稿 李然; 审校 张喜良)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。