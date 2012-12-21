表格: 中国11月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

全球贵金属：3月3日SPDR黄金持仓下降0.56%，或4.74吨
路透3月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust< GLD>称，周五其黄金持仓量下降0.56%至840.58吨，周四为845.32吨。 以盎司计算，黄金持仓量 从27,177,736.48盎司降至 27,025,371.53盎司。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
路透北京12月21日 - 以下为中国海关最新公布的中国11月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（单位均为吨):
11月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 精炼铜 250,666 -27.12 7,991.9 3,163,334 30.26 原铝 12,640 -42.11 2,225.48 504,102 189.55 未锻压镍(精炼镍+合金) 14,426 -22.56 16,847.82 142,931 -27.98 精炼铅 210 -60.83 2,226.89 6,465 5.4 精炼锌 38,598 50.48 1,918.55 446,692 51.99 锌合金 10,455 -21.24 2,213.36 121,688 -11.95 精炼锡+锡合金 3,035 -30.01 20,268.7 29,307 44.93 出口: 精炼铜 20,975 921.54 7,869.81 248,528 59.35 原铝 9,190 -57.78 2,279.55 118,958 55.42 精炼铅 209 13,975.08 2,738.51 1,759 -71.3 精炼锌 185 -72.29 1,821.34 6,005 -86.97 未锻压镍(精炼镍+合金) 6,113 106.69 20,233.81 30,810 -9.93 精炼锡+锡合金 40 64.08 38,102.93 1,365 36.21 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
-为数据无法提供.
路透3月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust< GLD>称，周五其黄金持仓量下降0.56%至840.58吨，周四为845.32吨。 以盎司计算，黄金持仓量 从27,177,736.48盎司降至 27,025,371.53盎司。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。