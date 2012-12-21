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货币新闻 | 2012年 12月 21日 星期五 14:30 BJT

表格: 中国11月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京12月21日 - 以下为中国海关最新公布的中国11月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（单位均为吨):

11月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 精炼铜 250,666 -27.12 7,991.9 3,163,334 30.26 原铝 12,640 -42.11 2,225.48 504,102 189.55 未锻压镍(精炼镍+合金) 14,426 -22.56 16,847.82 142,931 -27.98 精炼铅 210 -60.83 2,226.89 6,465 5.4 精炼锌 38,598 50.48 1,918.55 446,692 51.99 锌合金 10,455 -21.24 2,213.36 121,688 -11.95 精炼锡+锡合金 3,035 -30.01 20,268.7 29,307 44.93 出口: 精炼铜 20,975 921.54 7,869.81 248,528 59.35 原铝 9,190 -57.78 2,279.55 118,958 55.42 精炼铅 209 13,975.08 2,738.51 1,759 -71.3 精炼锌 185 -72.29 1,821.34 6,005 -86.97 未锻压镍(精炼镍+合金) 6,113 106.69 20,233.81 30,810 -9.93 精炼锡+锡合金 40 64.08 38,102.93 1,365 36.21 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.

进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.

-为数据无法提供.

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