表格: 中国11月原油进出口分项数据

全球贵金属：3月3日SPDR黄金持仓下降0.56%，或4.74吨
路透3月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust< GLD>称，周五其黄金持仓量下降0.56%至840.58吨，周四为845.32吨。 以盎司计算，黄金持仓量 从27,177,736.48盎司降至 27,025,371.53盎司。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
路透北京12月21日 - 以下是中国海关公布的11月原油进出口分项数据一览表（单位均为吨）：
11月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口 原油 23,369,378 2.97 806.5 247,347,338 6.68 原产地:
沙特阿拉伯 5,278,614 9.69 804.5 49,486,917 8.7
安哥拉 3,002,522 -1.86 817.71 36,878,021 30.29
俄罗斯联邦 1,983,607 5.81 839.39 22,448,176 26.79
伊朗 1,757,757 -30.97 819.63 19,402,510 -23.38
伊拉克 1,750,035 93.93 791.6 14,190,198 14.17
阿曼 1,621,290 2.49 809.22 18,202,158 11.27
哈萨克斯坦 1,084,801 53.14 808.04 9,824,022 -6.22
阿拉伯联合酋长国 1,005,345 66.36 832.43 8,103,446 27.59
委内瑞拉 895,506 -10.9 649.84 13,924,919 29.97
科威特 863,789 18.92 794.97 9,465,069 8.94
赤道几内亚 670,866 137.37 822.16 1,869,553 6.05
利比亚 603,946 287.63 894.24 6,611,967 186.67
巴西 523,219 -24.24 750.5 5,434,825 -9.89
刚果（布） 514,354 103.12 795.59 4,881,551 -9.17
也门共和国 479,838 50.81 842.4 3,511,600 25.84
澳大利亚 324,300 1.2 834.16 3,387,638 -3.49
南非 264,477 - 794.72 443,278 -
哥伦比亚 187,820 -30.32 738.11 2,344,663 6.5
加拿大 132,461 91.32 700.26 663,699 9.86
刚果（金） 124,428 - 845.72 730,753 95.72
喀麦隆 111,172 - 818.86 576,335 58.68
泰国 56,394 27.39 759.16 676,253 130.13
埃及 54,038 - 866.57 588,194 -43.33
印度尼西亚 40,918 -28.38 831.57 494,457 -27.29
蒙古 37,884 422.34 808.32 404,916 98.11
阿塞拜疆 - - - 186,891 42.48
巴哈马 - - - 122,959 -
阿根廷 - -100 - 923,057 111.28
墨西哥 - -100 - 882,902 -42.52
汶莱 - - - 319,823 -47.73
马来西亚 - -100 - 791,259 -53.86
厄瓜多尔 - - - 893,678 65.61
加纳 - - - 384,641 190.94
卡塔尔 - - - 939,284 32.85
加蓬 - - - 310,377 83.28
乍得 - -100 - 279,872 -13.35
越南 - -100 - 692,348 -6.89
毛里塔尼亚 - - - 233,575 -16.28
南苏丹 - - - 674,426 -
英国 - - - 264,9971,472,206,566.67
阿尔及利亚 - -100 - 2,303,570 20.93
尼日利亚 - -100 - 936,529 -0.79
苏丹 - -100 - 1,662,032 -86.29 出口 原油 120,354 -6.66 916.05 2,348,649 7.68 目的地:
马来西亚 70,588 - 849.48 184,087 380.85
朝鲜 39,999 0 1,076.67 474,040 -0.87
日本 9,767 -89.02 739.31 1,297,439 21.17
美国 - - - 199,194 32.48
澳大利亚 - - - 55,262 14.79
泰国 - - - 35,624 -56.26
新加坡 - - - 15,887 -
韩国 - - - 87,117 -72.26 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
-为数据无法提供.
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