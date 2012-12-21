标题新闻: 法国兴业银行维持明年第一季布兰特和WTI原油价格预估不变,分别为每桶110和95美元

全球贵金属：3月3日SPDR黄金持仓下降0.56%，或4.74吨
路透3月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust< GLD>称，周五其黄金持仓量下降0.56%至840.58吨，周四为845.32吨。 以盎司计算，黄金持仓量 从27,177,736.48盎司降至 27,025,371.53盎司。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
注: WTI为西德克萨斯中质油的英文缩写
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路透3月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust< GLD>称，周五其黄金持仓量下降0.56%至840.58吨，周四为845.32吨。 以盎司计算，黄金持仓量 从27,177,736.48盎司降至 27,025,371.53盎司。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。