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货币新闻 | 2012年 12月 21日 星期五 14:44 BJT

标题新闻: 法国兴业银行维持明年第一季布兰特和WTI原油价格预估不变,分别为每桶110和95美元

注: WTI为西德克萨斯中质油的英文缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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