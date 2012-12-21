表格: 中国11月成品油进出口数据

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透北京12月21日 - 以下是中国海关总署公布的11月成品油进出口数据一览表（单位均为吨）：
11月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口 成品油 3,500,000 4.3 820.53 35,660,000 -2.5 汽油 - - - 4,509 - 石脑油 460,781 - 985.45 2,732,727 - 航空煤油 482,586 9.8 1,044.25 4,773,385 -1.66 其他煤油 150,160 -3.44 1,092.33 676,269 2.52 轻柴油 60,183 -70.22 955.62 824,919 -60.4 燃料油 2,076,892 0.68 649.91 24,147,892 -0.07 5-7号燃料油 2,070,211 22.26 649.64 22,356,851 5.43 液化石油气(LPG) 238,775 -25.42 1,044.78 3,096,712 1.42 石油焦 722,845 -6.29 124.58 6,278,485 50.6 润滑油 188,254 1.95 1,366.99 2,171,368 -9.98 沥青 256,924 92.52 644.28 2,492,795 -19.12 出口 成品油 2,150,000 0.7 904.9 21,770,000 -7.2 汽油 332,399 - 1,063.05 2,675,039 - 石脑油 22,984 - 1,020.02 215,547 - 航空煤油 663,393 75.65 1,036.93 6,673,092 14.3 其他煤油 15 3.11 1,268.8 230 -99.32 轻柴油 301,600 126.62 1,027.44 1,492,174 -23.52 燃料油 813,024 -32.86 665.89 10,521,562 -4.54 5-7号燃料油 782,120 -25.78 661.79 9,334,746 0.62 液化石油气(LPG) 81,041 -3.11 994.47 1,141,768 7.03 石油焦 259,896 21.78 294.48 2,084,761 -22.27 润滑油 15,936 -52.78 1,827.02 191,008 -28.95 沥青 12,471 -8.73 874.81 88,813 -57.22 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
-为数据无法提供.
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即