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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 14:30 BJT

表格: 中国11月成品油进出口数据

路透北京12月21日 - 以下是中国海关总署公布的11月成品油进出口数据一览表（单位均为吨）：

11月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口 成品油 3,500,000 4.3 820.53 35,660,000 -2.5 汽油 - - - 4,509 - 石脑油 460,781 - 985.45 2,732,727 - 航空煤油 482,586 9.8 1,044.25 4,773,385 -1.66 其他煤油 150,160 -3.44 1,092.33 676,269 2.52 轻柴油 60,183 -70.22 955.62 824,919 -60.4 燃料油 2,076,892 0.68 649.91 24,147,892 -0.07 5-7号燃料油 2,070,211 22.26 649.64 22,356,851 5.43 液化石油气(LPG) 238,775 -25.42 1,044.78 3,096,712 1.42 石油焦 722,845 -6.29 124.58 6,278,485 50.6 润滑油 188,254 1.95 1,366.99 2,171,368 -9.98 沥青 256,924 92.52 644.28 2,492,795 -19.12 出口 成品油 2,150,000 0.7 904.9 21,770,000 -7.2 汽油 332,399 - 1,063.05 2,675,039 - 石脑油 22,984 - 1,020.02 215,547 - 航空煤油 663,393 75.65 1,036.93 6,673,092 14.3 其他煤油 15 3.11 1,268.8 230 -99.32 轻柴油 301,600 126.62 1,027.44 1,492,174 -23.52 燃料油 813,024 -32.86 665.89 10,521,562 -4.54 5-7号燃料油 782,120 -25.78 661.79 9,334,746 0.62 液化石油气(LPG) 81,041 -3.11 994.47 1,141,768 7.03 石油焦 259,896 21.78 294.48 2,084,761 -22.27 润滑油 15,936 -52.78 1,827.02 191,008 -28.95 沥青 12,471 -8.73 874.81 88,813 -57.22 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.

进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.

-为数据无法提供.

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